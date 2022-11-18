Завод «Москвич» перезапустит производство уже на следующей недел

Через несколько дней столичный завод уже запустит свой конвейер. Какие машины будут собирать на «Москвич»

«С уходом Рено “Москвич” находится на простое, но со следующей неделе он начнет первую сборку и в следующем году, надеюсь, выйдет на объемы работы, сопоставимые со временами, когда там была Рено. Через два-три года мы планируем запустить уже собственную российскую платформу электромобиля», — заявил Собянин в интервью агентству «РИА Новости».

Что касается первых моделей, которые встанут на конвейер, то речь идет о кроссоверах Москвич 3 и Москвич 3е. Оба являются перелицованными копиями китайских автомобилей JAC.