Завод «Москвич» запустится в декабре

Столичная мэрия заявила о намерениях запустить завод «Москвич» уже в декабре этого года

«Я надеюсь, при помощи министерства промышленности мы в декабре запустим снова завод “Москвич”», — приводит агентство «Москва» заявление столичного градоначальника, Сергея Собянина. Любопытно, что до сих пор неизвестно, какие именно автомобили будут собираться на столичной площадке. Официально сообщали лишь о потенциальных производственных мощностях – 100 тысяч автомобилей к 2024 году.

По некотором данным партнерство с заводом «Москвич» может заключить китайская компания JAC. Есть и альтернативная точка зрения – интерес к заводу проявляют некоторые игроки из Ирана.