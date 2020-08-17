Завод, производивший Ховеры, признали банкротом

Арбитражный суд признал банкротом расположенный в Михайловске Ставропольского края автозавод «Ставрополь-Авто»

Следующий этап — распродажа имущества завода для покрытия долгов перед кредиторами. Собственно, как говорится в материалах, один из объектов уже реализован — это принадлежавшее заводу нежилое помещение площадью 100 кв. м недалеко от Третьего транспортного кольца Москвы, его продали всего за два с небольшим миллиона рублей.

На «Ставрополь-Авто» в 2017-2018 годах по полному циклу (со сваркой и окраской кузовов) собирали рамные внедорожники DW Hower H3 и H5 — копии китайских Great Wall Hover H3 и H5. Предприятие не выпускает продукцию с декабря 2018 года. С осени 2019 года завод требовал признать банкротом Московский индустриальный банк, которому тот задолжал 6,8 млрд рублей. Этот банк был соинвестором предприятия и некоторое время владел 30-процентной долей в нем, однако в итоге вышел из капитала компании.