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20 апр 2023

Завод Volkswagen в РФ будет продан

Завод Volkswagen в РФ будет продан

Правительство РФ одобрило проведение сделки по покупке российских активов компании Volkswagen

С 2022 года в России введен особый порядок продажи активов для иностранных компаний из недружественных стран, который предполагает получение разрешения от правительства и президента страны - именно по этой причине продажа завода в Калуге и задерживалась. К слову, новым собственником предприятия окажется ГК "Аквилон". Инсайдеры говорят, что конвейер простаивать не будет - на нём начнут производить автомобили Chery.

Завод Volkswagen в Калуге был открыт в 2007 году, с 2009-го он работает в режиме полного цикла — со сваркой и окраской кузовов. Мощность площадки — 225 тысяч автомобилей в год.

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