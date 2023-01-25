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25 янв 2023

Заводы Ford в Европе могут перейти концерны BYD

Заводы Ford в Европе могут перейти концерны BYD

Один из основных автозаводов Ford Motor в Евросоюзе может быть продан китайской BYD Auto, стороны готовятся обсудить потенциальную сделку.

Поясним, речь идет о заводе в Зарлуи на юго-западе Германии. Эта площадка работает с 1970 года, с 1998-го и по настоящее время на ней выпускают семейство Focus в спецификации для Европы. Американский концерн идет на такой шаг в рамках  глубокой реструктуризации своего бизнеса в Старом Свете, цель которой — переключить заводы на выпуск электромобилей. Вышеуказанная площадка не попадает в новую стратегию, вследствие чего и будет отправлена на реализацию.

BYD же интересуется площадкой по той причине, что хочет ее использовать для поставки своих автомобилей — подзаряжаемых гибридов и чистых электромобилей на рынок Евросоюза.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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