Zeekr и Lynk&Co могут появиться в России под брендом Nordcross

Российская компания «Слава Моторс Рус», дистрибьютор автомобилей Geely под брендами BelGee и Knewstar, зарегистрировала новое торговое наименование Nordcross в базе ФИПС. Предполагается, что под этой маркой на российском рынке могут появиться модели Zeekr и Lynk&Co

Такое предположение подкрепляется регистрацией доменных имен Nordcross-Zeekr и Nordcross-Lynkco. Более того, с брендом Nordcross связаны и другие суббренды Geely, такие как Nordcross-Radar, Nordcross-Lotus и Nordcross-Levc. Это может означать, что автомобили марок Radar, Lotus и Levc также могут быть официально представлены в России в ближайшем будущем. Однако точных подтверждений пока нет, и остаётся ожидать дальнейших официальных заявлений.

На данный момент автомобили Zeekr и Lynk&Co попадают в Россию через схему параллельного импорта. Несмотря на отсутствие официальных представительств, такие модели, как Zeekr 001, Zeekr X и Zeekr 009, уже входят в топ самых популярных электромобилей на российском рынке.