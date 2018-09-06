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6 сен 2018

«Зелёный» Питерский автобус

«Зелёный» Питерский автобус

В Санкт Петербурге начинается масштабный переход городского транспорта на экологически чистое топливо

Питерский «Пассажиравтотранс» уже получил 35 единиц экологически чистой техники – городские автобусы на метане. До конца сентября будет получено ещё 26 штук. Поступившие линейные автобусы запускаются в штатную эксплуатацию. Все они оснащены заметными информационными надписями о применяемом виде топлива.

Концепция развития метанового транспорта – один из важнейших трендов для страны. Газомоторное топливо при сгорании выделяет минимальное количество вредных выбросов. В сравнении с электрическими, двигатели внутреннего сгорания, конечно, проигрывают в размере экологической нагрузки. Однако, для производства и утилизации батарей для запаса электроэнергии требуются не только энергетические затраты, но и масса технологических операций, совокупный вред от которых превышает все бонусы электродвигателя.

В мире пока нет удобоваримого решения для инфраструктуры электрического транспорта. Поэтому концепция газомоторного экологического транспорта вполне может оказаться более благоприятной с учётом всех факторов. Ну а для нашей страны метан – один из главных источников энергии. В Северной столице это хорошо понимают.

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При написании новости использовалась информация:
78.ru, Мойка78

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