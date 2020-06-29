Женевский автосалон может исчезнуть навсегда

Организаторы международного автосалона в Женеве, одной из крупнейших выставок в мире, могут ликвидировать бизнес из-за финансовых проблем

Если руководство Женевского автосалона до сентября не найдёт решение по выходу из трудной финансовой ситуации, компания-организатор Palexpo SA объявит о банкротстве и выставит на продажу все активы. По словам директора выставки, Сандро Мескиты, остаётся последняя надежда на помощь частных инвесторов и пересмотр условий выдачи кредита властями Швейцарии.

Отмена выставки за четыре дня до открытия, когда участники установили все павильоны, привела к убыткам в размере 11 миллионов швейцарских франков (802,5 миллиона рублей). Государственный Совет Женевы предложил льготный кредит в размере 16,8 миллиона франков (1,2 миллиарда рублей), однако одним из пунктов соглашения была передача управления мероприятием сторонним компаниям, на что руководство автосалона пойти отказалось.