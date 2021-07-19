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19 июл 2021

Женщина отомстила своему молодому человеку нарушением ПДД

Женщина отомстила своему молодому человеку нарушением ПДД

Озлобленная дама села, сев за руль, 48 раз проехала на красный свет светофора. Возникает вопрос -  а при чем тут месть?

А все просто! Машина, которой управляла дамочка с лирическим именем Лу, была не совсем ее – вообще не ее! Автомобиль принадлежал молодому человеку, который бросил ее в одиночестве. Забавно, что все нарушения были зафиксированы камерами, однако, автомобиль был остановлен полицией в тот момент, когда за рулем уже находился владелец.  Разумеется, правоохранительные органы Китая быстро во всем разобрались.

Интересная подробность заключается в том, что машину Лу взяла не сама,  это сделал ее сообщник, будучи другом владельца, он позаимствовал у него спорткар на пару дней, и пустил за руль мстительницу.  Так что теперь у владельца машины ни девушки нет, ни товарища, ну хоть Audi осталась…

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