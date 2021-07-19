Женщина отомстила своему молодому человеку нарушением ПДД

Озлобленная дама села, сев за руль, 48 раз проехала на красный свет светофора. Возникает вопрос - а при чем тут месть?

А все просто! Машина, которой управляла дамочка с лирическим именем Лу, была не совсем ее – вообще не ее! Автомобиль принадлежал молодому человеку, который бросил ее в одиночестве. Забавно, что все нарушения были зафиксированы камерами, однако, автомобиль был остановлен полицией в тот момент, когда за рулем уже находился владелец. Разумеется, правоохранительные органы Китая быстро во всем разобрались.

Интересная подробность заключается в том, что машину Лу взяла не сама, это сделал ее сообщник, будучи другом владельца, он позаимствовал у него спорткар на пару дней, и пустил за руль мстительницу. Так что теперь у владельца машины ни девушки нет, ни товарища, ну хоть Audi осталась…