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27 янв 2022

Женщины водят аккуратнее мужчин

Женщины водят аккуратнее мужчин
Столичная ГИБДД опубликовала статистику дорожно-транспортных происшествий, согласно которой нарушителями ПДД чаще становились мужчины, чем женщины.
Любопытный факт – чаще всего правила нарушают опытные водители, чей стаж составляет двадцать и более лет. Сотрудники автоинспекции заявляют, что такие автовладельцы слишком часто полагаются на свой опыт, считая его некоей гарантией правоты. Причем водители с маленьким стажем водят куда аккуратнее.
 
К сожалению, маленький стаж не соотносится с возрастом.  Если смотреть на такую градацию, выяснится, что молодые водители (26-35 лет) чаще всего пренебрегают соблюдением правилами дорожного движения. «Возраст 26-35 лет — поколение молодых и уверенных в себе водителей и зачастую эта чрезмерная уверенность играет с ними злую шутку» - цитирует портал Autonews представителей ведомства.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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