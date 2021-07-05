Автомобильный портал Motorpage
5 июл 2021

Жители Подмосковья стали самостоятельно бороться с «обочечниками»

Жители Подмосковья стали самостоятельно бороться с «обочечниками»

Держим пари – многих читателей Motorpage раздражают те индивиды, которые объезжают пробки по обочинам,  заливая пылью все соседние автомобили

Мы уверены, что подобное поведение раздражает большинство людей. Более того – многие не выдерживают и начинают применять суровые меры. Так портал Autonews сообщает о необычной инициативе жителей подмосковной Купавны. Собственно, жители вынесли на обочину Горьковского шоссе пни, бревна и крупные камни, создав тем самым, что-то  наподобие противотанковых ежей.

Сообщившее о таком деянии сообщество «Синие Ведерки» заявили о том, что подобные укрепления «возводились» и в других местах  магистрали М7. Правда, именно в районе Купавны это явление приобрело систематический и массовый характер. Напомним, что передвижение по обочине карается штрафом в размере полутора тысяч рублей.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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