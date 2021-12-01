Жизнь пятидверной Lada Niva Legend не заканчивается

Вокруг пятидверного отечественного внедорожника ходит очень много слухов, относительно прекращения его производства. Еще в начале 2020 года была информация о том, что в течение нескольких месяцев машину уберут с конвейера, однако до сих пор этого не произошло.

Как сообщает портал Avtograd News, последние планы завода по прекращению производства модели в ноябре текущего года опять подверглись корректировке. Новые сроки установлены на май 2022 года. Интересно, но производитель уже не раз говорил о том, что удлиненная «Нива» перестала быть рентабельной для АвтоВАЗа.

Во-первых, переход Шевроле Нивы (ВАЗ-2123), которая теперь обозначается как Niva Travel, в линейку Lada лишил пятидверный вариант классической Нивы коммерческого смысла, поскольку у машин общая аудитория, и они отбирают покупателей друг у друга. Во-вторых, себестоимость самого автомобиля возросла, а предприятию гораздо выгоднее производить более современные и технологичные продукты, например, ту же самую Niva Travel.