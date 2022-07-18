Автомобильный портал Motorpage
18 июл 2022

Жизненный цикл Nissan Leaf подходит к концу

Жизненный цикл Nissan Leaf подходит к концу
Автор фото: фирма-производитель
Leaf выпускается уже больше 12 лет, а актуальное, второе поколение модели производится с 2017 года, но как же решится его судьба. 
К сожалению, европейские автомобильные СМИ сообщают, что  руководство концерна приняло решение о снятии автомобиля с конвейера – преемника у модели также не будет. Впрочем, официально Nissan еще не объявлял о своих планах.  Зато мы знаем, что спрос на Leaf неуклонно падает, если  за 2021 год европейцы приобрели более 33,7 тысячи электрических хэтчбеков, то за первый квартал текущего года продали немногим больше восьми тысяч автомобилей.
 
При этом в апреле машину  подвергли легкому рестайлингу – расширили список оснащения, и установили новую решетку радиатора черного глянцевого оттенка.

При написании новости использовалась информация:
Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Зарубежным автопроизводителям предложили выкупать машины у россиян

18 июля 2022

Кто сможет дольше проехать без масла в двигателе – BMW или Lexus?

18 июля 2022

Ввозить автомобили в Россию из заграницы станет проще

18 июля 2022

Hyundai создала на базе Creta новый минивэн

18 июля 2022

GM хочет заняться реставрацией классических моделей

15 июля 2022
Lada Granta 2019 вид сзади

Антикризисную Lada Granta пытаются продать за миллион

15 июля 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval F7 - haval f7 (2022) «потребности, желания, «хотелки»...» Тест драйв
16 июля 2022

Haval F7
"«Потребности, желания, «хотелки»...»"
KIA K5 - kia k5 (2021) cоперник toyota camry или audi a5 «на минималках»?
Тест драйв
12 июля 2022

KIA K5
"Cоперник Toyota Camry или Audi A5 «на минималках»?"
Volkswagen Golf - volkswagen golf (2020) основанный на смартфоне
Тест драйв
08 июля 2022

Volkswagen Golf
"Основанный на Смартфоне"
Renault Logan
Вторичный рынок
06 июля 2022

Renault Logan
"Выбираем Renault Logan первого поколения «Я буду жить и после полумиллиона километров!»"

Написано новостей:

3 1 0 4 3