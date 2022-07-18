Жизненный цикл Nissan Leaf подходит к концу

Leaf выпускается уже больше 12 лет, а актуальное, второе поколение модели производится с 2017 года, но как же решится его судьба.
К сожалению, европейские автомобильные СМИ сообщают, что руководство концерна приняло решение о снятии автомобиля с конвейера – преемника у модели также не будет. Впрочем, официально Nissan еще не объявлял о своих планах. Зато мы знаем, что спрос на Leaf неуклонно падает, если за 2021 год европейцы приобрели более 33,7 тысячи электрических хэтчбеков, то за первый квартал текущего года продали немногим больше восьми тысяч автомобилей.
При этом в апреле машину подвергли легкому рестайлингу – расширили список оснащения, и установили новую решетку радиатора черного глянцевого оттенка.