Журнал «Автопанорама» объявил победителей «Ресурсного теста»

6 ноября 2024 года на церемонии вручения премии «ТОП-5 АВТО» были названы победители «Ресурсного теста» — ежегодного потребительского испытания от журнала «Автопанорама». Этот проект помогает покупателям лучше разобраться в характеристиках новых автомобилей на российском рынке

В тестировании принимают участие десять экспертов, которые оценивают модели в три этапа. На первом этапе под названием «Примерка» эксперты знакомятся с автомобилем. Второй этап включает в себя детальные испытания и сбор впечатлений, а на заключительном этапе подводятся окончательные итоги.

По итогам года лучшими автомобилями в «Ресурсном тесте» стали:

Lada Vesta SW Cross

Москвич 6

Exeed RX

JAC JS6

Представители компаний-производителей этих моделей получили памятные награды. Алексей Грамматчиков, главный редактор журнала «Автопанорама» и председатель жюри премии «ТОП-5 АВТО», отметил:

«Российский автомобильный рынок сейчас динамично развивается и показывает рекордные за последние пять лет темпы продаж. Наш проект «Ресурсный тест» помогает покупателям оценить новые модели и выбрать подходящий автомобиль. Поздравляем победителей с заслуженными наградами!»