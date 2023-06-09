ЗМЗ совершил локальную революцию двигателей

Заволжский моторный завод (ЗМЗ) выпустит новые версии бензинового V8

Все новшество здесь заключается в том, что вместо карбюраторов теперь используется инжектор. Казалось бы, что в этом уникального? Дело в том, что нынешний мотор V8, фактически, является эволюцией агрегата от ГАЗ-53, появившегося в 1963 году. Актуальная версия имеет рабочий объём 4,7 литра, алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами.

Мощность мотора составляет 128 лошадиных сил. Какие машины оснащаются данным двигателем? Грузовики ГАЗ и автобусы ПАЗ. Сообщается, что в новом исполнении ДВС будет отличаться более низким расходом топлива. Также как и раньше мотор сможет работать не только на бензине, но и на газу.