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5 ноя 2019

Знак "Шипы" стоит ли клеить?

Знак "Шипы" стоит ли клеить?

Вроде бы это требование отменили, а вроде бы... .  Короче говоря, люди беспокоятся и задаются вопросом: нужно ли клеить этот красный треугольник?

Все точки над "и" расставляет ЦОД, заявляя столичным водителям, что наклеивать на заднее стекло машины опознавательный знак «Шипы» этой зимой не обязательно. Правда, ведомство воззвало к культуре водителей, добавив, что «если хотите быть самым вежливым на дороге, то можно и наклеить».

Напомним, что в России отменили обязанность наклеивать на заднее стекло машины опознавательный знак «Шипы» в ноябре прошлого года. Соответствующее постановление об изменениях в правилах дорожного движения подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В постановлении подчеркивается, что норма «давно утратила свою актуальность». 

При написании новости использовалась информация:
РБК

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