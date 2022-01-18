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18 янв 2022

Золотые рыбки могут быть способными водителями

Золотые рыбки могут быть способными водителями

Студенты израильского университета имени Бен-Гуриона провели необычный эксперимент, в ходе которого решили узнать, способны ли золотые рыбки управлять транспортным средством. Удивительно, но рыбки показали хороший потенциал

Всего в программу испытаний попало шесть водоплавающих, каждого из которых посадили в специальный «рыбо-мобиль», иначе говоря, аквариум на колесиках, который оснащен двигателем, камерами, радарами и лидарами.  Управление осуществлялось следующим образом – куда плывет рыбка, туда электроника и направляет машину. Цель была одна – добраться до до специальной отметки, чтобы получить порцию корма.

Все шесть испытуемых справились с заданием, пусть и за разное время. Ученые отметили, что рыбы обладают универсальными возможностями навигации и хорошими когнитивными способностями, которые позволяют им адаптироваться под среду, в которой они не развивались.

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