Золотые рыбки могут быть способными водителями

Студенты израильского университета имени Бен-Гуриона провели необычный эксперимент, в ходе которого решили узнать, способны ли золотые рыбки управлять транспортным средством. Удивительно, но рыбки показали хороший потенциал

Всего в программу испытаний попало шесть водоплавающих, каждого из которых посадили в специальный «рыбо-мобиль», иначе говоря, аквариум на колесиках, который оснащен двигателем, камерами, радарами и лидарами. Управление осуществлялось следующим образом – куда плывет рыбка, туда электроника и направляет машину. Цель была одна – добраться до до специальной отметки, чтобы получить порцию корма.

Все шесть испытуемых справились с заданием, пусть и за разное время. Ученые отметили, что рыбы обладают универсальными возможностями навигации и хорошими когнитивными способностями, которые позволяют им адаптироваться под среду, в которой они не развивались.