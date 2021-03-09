Автомобильный портал Motorpage
9 мар 2021

Зона платных парковок готова расширяться

Зона платных парковок готова расширяться

Начиная с апреля текущего года, более чем на ста улицах столицы повысится стоимость парковки.

Да, дорогие читатели Motorpage, готовьтесь столкнуться с таким явлением – еще вчера дневная парковка стоила 200 рублей в час, а сегодня – уже 380! Кроме того,  многие улочки меняют режим оплаты и переходят на дифференцированную ставку. То есть, первые полчаса вы платите 50 рублей, а затем уже 150 целковых за каждый час.  Правда, есть и ложка меда -  на паре улиц, например, на Дербеневской набережной такая оплата будет заменена обычным тарифом.

В целом, платных парковок станет больше. Внуково, Жулебино, Коптево и другие районы на окраине Москвы обзаведутся улицами с платными стоянками. Вырастут тарифы и на эвакуацию машин – в два раза.

При написании новости использовалась информация:
drom

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