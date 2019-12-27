Автомобильный портал Motorpage
27 дек 2019

Зона платной парковки будет расширена

Зона платной парковки будет расширена

По словам мэра столицы, ввод платных парковок помог разгрузить центр Москвы от автомобилей на 25–30%

Надо сказать, что  Сергей Собянин в своем интервью заявил, что городские власти не собираются расширять зоны платных парковок в прямом смысле этого слова.  Существуют намерения по введению неких локальных решений, вроде транспортно-пересадочных узлов и новых станций метрополитена, которые будут обеспечены перехватывающими парковками.

В то же время, он заявил, что ввод платных парковок помог разгрузить центр Москвы от автомобилей на 25–30%. Он подчеркнул, что на данный момент парковочная система в городе на 90% состоялась. «Если бы не было платных парковок, я думаю, в центре было бы просто не проехать. Когда мы ввели платную парковку, у нас количество машин в центре уменьшилось на 25–30%», — цитирует портал Autonews Сергея Собянина.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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