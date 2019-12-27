Зона платной парковки будет расширена

По словам мэра столицы, ввод платных парковок помог разгрузить центр Москвы от автомобилей на 25–30%

Надо сказать, что Сергей Собянин в своем интервью заявил, что городские власти не собираются расширять зоны платных парковок в прямом смысле этого слова. Существуют намерения по введению неких локальных решений, вроде транспортно-пересадочных узлов и новых станций метрополитена, которые будут обеспечены перехватывающими парковками.

В то же время, он заявил, что ввод платных парковок помог разгрузить центр Москвы от автомобилей на 25–30%. Он подчеркнул, что на данный момент парковочная система в городе на 90% состоялась. «Если бы не было платных парковок, я думаю, в центре было бы просто не проехать. Когда мы ввели платную парковку, у нас количество машин в центре уменьшилось на 25–30%», — цитирует портал Autonews Сергея Собянина.