Внимательный водитель легко выделяет из дорожного потока KIA Sorento второго поколения – в нашей стране эта машина стала весьма популярной. Соответственно, неплохим спросом пользуется модель и на вторичном рынке

Когда затеваются съемки продолжения какого-нибудь фильма, никто не знает, как примут его поклонники первой части. Неважно, получится ли сиквел лучше или хуже оригинала, просто он будет другой. Так и с автомобилями. Когда в 2009 году на свет появилось второе поколение KIA Sorento, стало понятно, что концепция изменилась. Как и в случае с «младшей» моделью Sportage, на смену раме и мостам пришел несущий кузов и независимая подвеска. Результат: был внедорожник, стал кроссовер.

Хуже это или лучше – кому как, просто пришло другое время. Впрочем, внешне машина выглядела куда интересней, чем предшественница. Это заслуга Петера Шрайера, который в 2006 году перешел на работу в корейскую компанию из дизайн-бюро концерна Volkswagen, где создал такие модели, как Audi TT, VW Passat B5 и Audi A6 C5.

В 2012 году KIA Sorento подверглась рестайлингу, в ходе которого слегка изменилась ее внешность. Изменения были незначительные: небольшой ретуши подверглись, как обычно, бамперы и оптика. Легче всего рестайлинговую машину отличить по передним противотуманным фарам, которые приобрели вертикальную ориентацию. Эта же тема обыгрывается и сзади, в схожей форме катафотов на заднем бампере. В салоне появились новая приборная панель и более крупный центральный дисплей.

На вторичном рынке можно найти KIA Sorento корейской, казахстанской и американской сборки, но большая часть машин, проданных через официальных дилеров марки, российского производства (с завода в Ижевске, а затем из Калининграда). Впрочем, там и там сборка была «отверточная», и разницы в надежности между автомобилями корейского и отечественного производства как владельцами, так и сотрудниками сервисных станций, не замечено. Разве что в Казахстане и США модель могла комплектоваться бензиновым двигателем V6, но у нас такие версии встречаются крайне редко. На что еще нужно обратить внимание при выборе подходящего экземпляра, нам рассказали специалисты компании Major Expert.

Под капотом

Для российского клиента при покупке KIA Sorento у дилера выбор силовых агрегатов был невелик – 2,4-литровый бензиновый мотор (175 л.с.) либо 2,2-литровый турбодизель (197 л.с.). Оба двигателя могли комплектоваться как «механикой», так и «автоматом». Парадоксально, но, хотя за дизельный мотор надо было доплачивать около 80 тыс. рублей (плюс недоверие к качеству нашей солярки), бензиновые и дизельные машины представлены на рынке примерно в равных количествах лишь с небольшим перевесом в сторону бензиновых. И дело здесь не в том, что дизельный мотор так хорош, а в неудачно подобранных передаточных числах трансмиссии для работы в паре с бензиновым двигателем. До скорости где-то до 60 км/ч это не слишком ощущается, но после и динамика разгона, и эластичность становятся как у малолитражки, особенно если автомобиль «на ручке».

Дизельный двигатель и более мощный, и более экономичный. Хоть при работе и выдает себя характерным «тракторным» звуком, достаточно надежен и легко запускается в любой мороз. Лишь у немногих машин встречалась проблема с запуском из-за контроллера, который отвечает за работу свечей накала. Стоимость этого блока примерно 300 долларов, но, если отловить проблему на ранней стадии, можно отделаться только перепрошивкой. При пробеге порядка 100 тыс. км начинает шуметь цепь ГРМ (около 200 долларов) и выходит из строя шкив привода ремня навесного оборудования (примерно 150 долларов), который проворачивается на своей оси. Эта неисправность заранее дает о себе знать особым металлическим скрежетом в районе правого переднего колеса, и, услышав этот звук, лучше поспешить, иначе в самый неподходящий момент можно оказаться с неработающими усилителями руля и тормозов.

Бензиновый двигатель требователен к качеству топлива и при заправке в неудачном месте сразу зажигает лампу Check Engine. С надежностью у него все хорошо, но в сильные морозы иногда начинает подтекать передний сальник коленвала. Некоторые владельцы сталкивались с тем, что мотор внезапно глохнет на ходу, хотя борткомпьютер показывает, что бензина хватит еще на 60–70 км. Проблема возникает из-за отказавшего насоса перекачки в топливном баке.

Под машиной

Самым слабым местом KIA Sorento второй генерации считается ходовая часть, которая разочаровывает своей хлипкостью. Сложности у многих владельцев начинаются уже при пробеге 30 тыс. км, и дальше надо свыкнуться с мыслью, что подвеску придется «перетряхивать» с этим интервалом. Первыми традиционно сдаются стойки стабилизатора. Их замена на официальном сервисе с использованием оригинальных запчастей обойдется примерно в 100 долларов, но, обратившись на сторонний сервис и купив детали-аналоги, можно сократить расходы вдвое.

Заодно приходит время менять опорные подшипники передних стоек. Неоригинальный аналог стоит около 20 долларов, «официалы» предлагают свои уже в пять раз дороже. К этому же пробегу начинают течь амортизаторы, причем первыми выходят из строя задние. Что интересно, на ранних экземплярах Sorento амортизаторы без особых проблем выхаживали по 100–150 тыс. км. Новые передние амортизаторы обойдутся в 100 долларов за «неоригинал» и в 200 за «родные». Задние амортизаторы в два раза дешевле передних. Работа по замене стоит 50 долларов. Вместе с ними можно заменить и пружины на более мягкие, с прогрессивной характеристикой, – около 700 долларов за комплект с установкой.

Чуть дольше (до 50 тыс. км) служат ступичные подшипники (передние и задние). Увы, меняются они только со ступицей в сборе и сильно сэкономить не получится – оригинальный узел стоит порядка 200 долларов, да и аналог ненамного дешевле. Работа по замене обойдется еще в 70 долларов. Примерно с таким же интервалом меняются и передние тормозные колодки, а тормозные диски выдерживают две смены колодок. Комплект новых оригинальных передних тормозных колодок обойдется примерно в 100 долларов, неоригинальных – в два раза дешевле. При замене колодок следует внимательно осмотреть тормозные шланги, так как были отмечены случаи появления на них вздутий при пробеге свыше 40 тыс. км. Впрочем, это не очень разорительно – новый тормозной шланг обойдется в 30 долларов.

Многие владельцы KIA Sorento жалуются на стук рулевого управления зимой. Обычно устранить проблему помогает замена жидкости гидроусилителя, реже причиной стука является рулевой карданчик.

В салоне

Частенько владельцы «второго» KIA Sorento жалуются на стойкость лакокрасочного покрытия кузова и качество отделочных материалов интерьера, особенно пластика. Например, дверь багажника может начать «цвести» по краям уже на вторую зиму. К тому же на некоторых машинах со временем она провисает и начинает цеплять бампер. Устранить проблему регулировкой петель не получится, они не регулируется, поэтому надо отрегулировать крепление бампера.

Элементы интерьера иногда скрипят, чаще зимой, пока не прогреется пластик. Как правило, источниками звука становятся накладки стоек лобового стекла и место соединения центрального тоннеля с передней панелью. Свою лепту вносит и подголовник кресла переднего пассажира активного типа, где скрипят подвижная пластиковая пластина, управляющая пружиной, и пружина, находящаяся внутри конструкции подголовника.

Если водительское сиденье оснащено электроприводом, то уже после 20 тыс. км пробега появляется люфт – при разгоне спинка начинает отклоняться назад. Некоторые владельцы жалуются и на люфт спинки заднего сиденья, дребезжащего на неровностях.

Пластиковые накладки «под алюминий» на рулевом колесе начинают облезать после двух лет эксплуатации, как и кожаная отделка на ободе руля и вокруг рычага коробки передач. Впрочем, кожаные сиденья также довольно быстро теряют товарный вид.