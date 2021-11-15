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15 ноя 2021

BMW и Audi собираются купить McLaren

BMW и Audi собираются купить McLaren
Автор фото: фирма-производитель

Компании Audi и BMW могут разделить между собой британскую фирму Mclaren. Первые заинтересованы в спортивном подразделении компании, а вторые – в автомобильном производстве

На данный момент информация о поглощении британского автопроизводителя двумя немецкими компаниями остается неподтвержденной. Более того, в BMW уже выступили с опровержением, заявив, что информация совершенно не соответствует действительности.  А на комментарий издания Automotive News, которое и представило данный инсайт с той позицией, что покупка McLaren позволит BMW выступить в сегменте суперкаров,  баварцы заявили, что у них уже есть модель M8, которая закрывает данный сегмент.

Что касается Audi, то здесь ответная реакция была крайне осторожной. Немецкая компания обтекаемо отметила, что регулярно рассматривает различные варианты для сотрудничества в автомобильном спорте, при этом никаких конкретных заявлений по поводу намерений сотрудничества с McLaren сделано не было.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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