Автомобильный портал Motorpage
5 май 2026

McLaren представил 720-сильный трековый гиперкар

McLaren представил 720-сильный трековый гиперкар
Автор фото: фирма-производитель

McLaren представил трековый гиперкар MCL HY GTR, созданный на базе нового гоночного болида для чемпионата FIA WEC. Новинка не имеет допуска к дорогам общего пользования и предназначена только для узкого круга клиентов

В отличие от гоночной модели, разработанной под требования класса Hypercar, новая версия лишилась гибридной силовой установки. Вместо нее установлен 2,9-литровый битурбированный V6 мощностью 720 л.с. Благодаря отказу от гибридной системы снаряженная масса автомобиля не превышает 1000 кг. Для сравнения, гоночный спорткар обязан соответствовать минимальному весу в 1030 кг и иметь силовую установку не мощнее 697 л.с.

Дебют гоночного MCL HY в чемпионате запланирован на 2027 год, а поставки трековой версии клиентам начнутся только к концу следующего года. Будущие владельцы также получат доступ к специальной двухлетней программе, включающей шесть заездов на международных трассах с поддержкой команды механиков и профессиональными инструкторами.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...

McLaren готовит новый гиперкар для Ле-Мана

30 апреля 2026

Этот McLaren F1 стал самым дорогим в истории марки

10 декабря 2025
McLaren F1

Редчайший McLaren F1 из коллекции султана Брунея может уйти с молотка за 1,76 млрд рублей

29 сентября 2025
McLaren 750S JC96 Edition (2025)

McLaren посвятил спецверсию 750S JC96 японскому чемпионату All-Japan Grand Touring Car

15 сентября 2025
McLaren W1 (2025)

McLaren представил 1275-сильный суперкар W1

07 октября 2024
McLaren P1

McLaren анонсировал преемника модели P1

27 сентября 2024

 Новости McLaren

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

GAC S7 - gac s7 (2026) чилаут на колесах Тест драйв
01 мая 2026

GAC S7
"Чилаут на колесах"
Москвич M70 - москвич м70 (2026) столичная штучка
Тест драйв
23 апреля 2026

Москвич M70
"Столичная штучка"
Tank 400 - tank 400 (2026) средний танк
Тест драйв
21 апреля 2026

Tank 400
"Средний танк"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 1 1 6