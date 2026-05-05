McLaren представил 720-сильный трековый гиперкар

McLaren представил трековый гиперкар MCL HY GTR, созданный на базе нового гоночного болида для чемпионата FIA WEC. Новинка не имеет допуска к дорогам общего пользования и предназначена только для узкого круга клиентов

В отличие от гоночной модели, разработанной под требования класса Hypercar, новая версия лишилась гибридной силовой установки. Вместо нее установлен 2,9-литровый битурбированный V6 мощностью 720 л.с. Благодаря отказу от гибридной системы снаряженная масса автомобиля не превышает 1000 кг. Для сравнения, гоночный спорткар обязан соответствовать минимальному весу в 1030 кг и иметь силовую установку не мощнее 697 л.с.

Дебют гоночного MCL HY в чемпионате запланирован на 2027 год, а поставки трековой версии клиентам начнутся только к концу следующего года. Будущие владельцы также получат доступ к специальной двухлетней программе, включающей шесть заездов на международных трассах с поддержкой команды механиков и профессиональными инструкторами.