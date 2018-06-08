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8 июн 2018

McLaren 570S получит экстремальную версию

McLaren 570S получит экстремальную версию

Компания McLaren продолжает штамповать один суперкар за другим, постепенно расширяя свою линейку за счет спецмодификаций. Причем, и за ними клиенты выстраиваются в очередь.

Базовое купе 570S, относящееся к линейке Sport Series, тоже без внимания не осталось. Инженеры гоночного отделения готовят для нее спецверсию с приставкой LT, то есть Long Tail («длинный хвост»). Так называли гоночные прототипы класса GT середины 90-х прошлого столетия из-за их удлиненных кузовов.

В небольшом видеоролике, посвященном McLaren 570S LT показана задняя часть. Виден новый углепластиковый диффузор, но исчезли выхлопные трубы. Скорее всего, они будут выведены наверх в задней части кузова. Также в компании поступили при создании уникального суперкара McLaren Senna.

Обычный McLaren 570S оснащен 3,8-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом мощностью 570 л.с. Разгон до «сотни» занимает 3,2 секунды. Максимальная скорость равна 328 км/ч. Вероятнее всего для версии LT мощность двигателя будет доведена до 600 л.с., а с помощью новых инженерных решений и аэродинамического обвеса McLaren 570S LT сможет выйти из трех секунд при разгоне до 100 км/ч.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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