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10 дек 2019

McLaren готовит очередную «злую» новинку

McLaren готовит очередную «злую» новинку
Автор фото: фирма-производитель

Новейшее купе от McLaren получит индекс 620R и станет самым мощным дорожным представителем семейства Sport Series

Стоит отметить, что в конструкции новинки задействуют решения от гоночного 570S GT4. Что касается двигателей, то суперкар сохранит традиционный для McLaren 3,8-литровый V8 с турбонаддувом, но отдачу поднимут по сравнению с 570S почти на 50 л.с. – до 620 л.с. Добиться этого удалось за счет манипуляций с системой наддува и перенастройки управляющего блока. Сообщается, что новое купе способно набрать 200 км/ч за 8,1 секунды, тогда как у 570S на это уходит 9,5 с.

Однако, такая динамика достигается не только с помощью манипуляций по мотору. Новинке переработали аэродинамику, ради обеспечения динамичного разгона (максимальная скорость составляет 322 км/ч) и убрали три десятка килограммов лишнего веса: сухая масса McLaren 620R составляет теперь 1 282 кг. Производство спорткара будет запущено в январе, а всего планируется собрать лишь 350 машин.

При написании новости использовалась информация:
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