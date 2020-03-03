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3 мар 2020

McLaren представил спорткар «с длинным хвостом»

McLaren представил спорткар «с длинным хвостом»
Автор фото: фирма-производитель

Отмена автосалона в Женеве не помешала британскому производителю спорткаров и суперкаров провести презентацию новой модели – купе 765LT

Индекс LT в названии – это Longtail, «длинный хвост»: такое обозначение впервые использовалось на гоночном F1 GTR Longtail 1997 года, а в уходящем десятилетии – на купе и родстерах 675LT и 600LT. Подобные суперкары в «Макларене» называют наиболее приспособленными для трека среди дорожных. Помимо удлиненной задней части, их также отличают прибавка мощности, сниженная масса и ряд других инженерных ухищрений.

В случае с McLaren 765LT отдачу четырехлитрового V8 подняли по сравнению с 720S с 720 л.с. и 770 Нм до 765 л.с. и 800 Нм соответственно. Массу снизили на 80 кг. В итоге на тонну приходится 623 л.с. – разработчики называют этот показатель лучшим в классе. Машина получила новый аэродинамический пакет с карбоновыми бамперами, передним сплиттером, задним диффузором, боковыми «юбками» и активным антикрылом. Производитель говорит, что новинка проходит круг быстрее других моделей Super Series, но конкретных примеров с цифрами не приводит. Время разгона до 100 км/ч сократилось с 2,9 до 2,8 секунды, до 200 км/ч – с 7,8 до 7,2 секунды.

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