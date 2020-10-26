Мощность нового гибридного суперкара McLaren превысит 600 лошадиных сил

Мощность нового гибридного суперкара McLaren весом в 1500 килограммов превысит 600 лошадиных сил

Новый суперкар McLaren, который еще не получил названия, получит гибридную силовую установку на базе бензинового битурбомотора V6. Как утверждает Autocar совокупная мощность новинки превысит 600 лошадиных сил. На одной электротяге машина сможет проехать чуть больше 30 километров. Снаряженная масса суперкара составит около 1500 килограммов, благодаря широкому применению карбона в конструкции машины.

Автомобиль построят на новой платформе MCLA, которая является собственной разработкой McLaren. В модельном ряду бренда новинка займет место между GT и 720S. По неофициальным данным, премьера машины состоится в первом квартале следующего года. Продажи автомобиля стартуют в середине 2021 года. Двухместный суперкар станет частью «младшего» семейства Sport Series. Новинка уже не раз попадала в объективы фотошпионов. Однако на снимках суперкар по-прежнему скрыт под камуфляжем. Дизайн машины получит черты модели Elva и GT, однако станет более агрессивным.