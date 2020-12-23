Самый быстрый McLaren рассекречен

Что-то нам подсказывает, что читатели Motorpage любят спорткары. Чего уж говорить, их любят все – там и пик технологий, и дизайна. Собственно, вот вам еще один предмет внимательно изучения и возможного восхищения - McLaren Sabre

Модель можно действительно назвать уникальной. Все дело в том, что каждая из них (всего будет изготовлено пятнадцать штук) создавалась с учетом пожеланий клиента. Они, в свою очередь, даже принимали участие в тестировании прототипов. Так что все пятнадцать машин можно назвать полным отражением желаний их заказчиков.

Что касается характеристик, то под капотом новинки установлен четырехлитровый мотор V8 на 824 лошадиных силы – максимальная скорость составляет 350 километров в час. Так что Sabre – быстрейший McLaren, но только из двухместных версий. Абсолютным лидером является трехместный Speedtail, максимальная скорость которого преодолевает рубеж в 400 километров в час.