Автомобильный портал Motorpage
23 дек 2020

Самый быстрый McLaren рассекречен

Самый быстрый McLaren рассекречен
Автор фото: фирма-производитель

Что-то  нам подсказывает, что читатели Motorpage любят спорткары. Чего уж говорить, их любят все – там и пик технологий, и дизайна. Собственно, вот вам еще один предмет внимательно изучения и возможного восхищения -  McLaren Sabre

Модель можно действительно назвать уникальной. Все дело в том, что каждая из них (всего будет изготовлено пятнадцать штук) создавалась с учетом пожеланий клиента. Они, в свою очередь,  даже принимали участие в тестировании прототипов. Так что все пятнадцать машин можно назвать полным отражением желаний их заказчиков.

Что касается характеристик, то под капотом новинки установлен четырехлитровый мотор V8 на 824 лошадиных силы – максимальная скорость составляет 350 километров в час. Так что Sabre – быстрейший  McLaren, но только из двухместных версий. Абсолютным лидером является трехместный Speedtail, максимальная скорость которого преодолевает рубеж в 400 километров в час.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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