«Автопанорама» продолжает знакомиться с последними новинками автомобильной марки «Москвич», которая недавно серьезно расширила свой модельный ряд. Вслед за тестом «Москвича М70» с двигателем 1.5, отчет о котором был опубликован в предыдущем номере нашего журнала, мы пересели на более мощную модификацию этой модели с мотором 2.0
«Ультра» — так называется топовая версия модели «Москвич М70», выпуск которой недавно начался на столичном автозаводе. Ее главная отличительная черта — другие мотор и коробка передач. Если начальная версия «семидесятки» (комплектация «Драйв») имеет полуторалитровый двигатель мощностью 150 л.с., то теперь в нашем распоряжении оказался автомобиль с более серьезной силовой установкой: это двигатель рабочим объемом 2 л и мощностью 200 л.с. А вместо 7 ступенчатого робота на базовой модификации тут установлена 9 диапазонная классическая гидромеханическая коробка-автомат. Что ж, посмотрим, насколько явно эти изменения отразились на характере автомобиля.
Начать хочется с того, что на тест нам достался автомобиль со светло-коричневой отделкой салона, в то время как версию «Драйв» мы тестировали в строго черном оформлении интерьера. Конечно, это дело вкуса, но, на наш взгляд, бежевый цвет интерьера смотрится более респектабельно и интересно, чем черный. При этом поясним, что как светло-коричневый, так и классический черный для отделки салона можно выбрать в обеих комплектациях. Впрочем, у версии «Ультра» есть ряд безоговорочных отличий.
В первую очередь замечаем, что под рулевым ободом установлены подрулевые «лепестки» переключения передач, которые так и манят водителя взять на себя управление коробкой в движении. Или вот еще важная функциональная особенность: наличие разных режимов движения — таких, как «Эко», «Стандарт» или «Спорт». Признаемся, выбирать их не слишком удобно — отдельной шайбы или рычажка для этого нет, приходится лезть в меню на экране. Но тут нам на выручку приходит опция, позволяющая назначить кнопку со звездочкой на руле желаемым функционалом. На наш взгляд, выбор режима движения для этой кнопки — самое то.
Еще в комплектации «Ультра» есть электрорегулировка сиденья переднего пассажира, что, безусловно, оценит сосед водителя спереди. Также топовая модификация оснащена беспроводной зарядкой для телефона, в дополнение к задним есть еще передние датчики парковки, появилась система камер кругового обзора на 360 градусов. Смотрим в сторону боковых зеркал, загораются оранжевые огоньки — так дополнительная в данной комплектации система мониторинга слепых зон предупреждает о приближении другого автомобиля. И, кстати, боковые зеркала заднего вида уже имеют электропривод складывания, активировать который можно дистанционно, с брелока. А еще в боковых зеркалах появляется функция памяти, что однозначно удобно — например, если водители машины время от времени меняются.
При заполненном сзади автомобиле на приборной панели загорелись огоньки — так система напоминает о не пристегнутых ремнях безопасности на втором ряду, что тоже выделяет топовую версию М70. И вроде бы сиденье водителя кажется поудобнее. Заглядываем в описание — точно, комплектация «Ультра» дополнительно к «Драйву» получила электрически регулируемый в четырех направлениях поясничный упор водительского сиденья. А вот что сумеет определить только внимательный пользователь — другое звучание мультимедийной системы: в нашей машине звук более насыщенный, так как аудиосистема включает в себя уже не 6, а 8 динамиков. Хотя все это по большому счету мелочи. А как авто отличается в движении?
Выруливаем с парковки, и сразу становится заметно, что двухлитровая версия «семидисятки» едет по-другому. Разница чувствуется даже на малых скоростях в плотном городском потоке. Машина в пробке движется плавнее даже при нервных нажатиях на педаль газа. Спасибо классическому автомату!
Но по-настоящему сильный характер топовой М70 проявляется на загородной скоростной трассе. Давим педаль акселератора в пол — и получаем ровный и напористый набор скорости. Дополнительные 50 «лошадей» приходятся очень кстати, когда нам потребовалось быстро обогнать грузовик на подъеме.
По неофициальным данным, двухлитровая версия разгоняется до сотни за 7,5 с (полуторалитровая за 9,9), при этом неплохо выглядят и показатели крутящего момента в 380 ньютон-метров в диапазоне от 2500 до 3500 оборотов. А разница в весе между модификациями — всего ничего, каких-то 45 кг. И еще отметим, что 9 диапазонная АКП менее «задумчивая» — все-таки в М70 «Драйв» при кик-дауне ощущается пауза, прежде чем машина начнет набирать ход, у нас же в автомобиле этот грешок отсутствует.
Обращает на себя внимание и разница в настройках подвески. Представители бренда утверждают, что проводили настройку ходовой части для каждой модификации. В частности, по заявлению инженеров «Москвича», шасси двухлитровой версии отличается характеристиками пружин и амортизаторов.
На наш взгляд, М70 «Ультра» при своем задиристом характере настроен все же на более комфортную езду. Пассажиры тут в меньшей степени ощущают шероховатости дорожного покрытия, чем можно наблюдать в базовой версии. Подвеска в двухлитровой машине оказалась не такая зажатая, авто едет более плавно. Шасси четко держит прямой вектор движения, но при этом машина устойчива и в виражах. Правда, резкие маневры надо совершать с оглядкой — здесь нет сильных кренов, но нужно быть готовым к небольшому подруливанию, чтобы удерживать траекторию. Без нареканий работают и тормоза, их также удалось адаптировать к более высоким динамическим нагрузкам, и на их цепкость можно полагаться в том числе на высоких скоростях.
А что с расходом топлива? Разница не критичная: заявлено, что в смешанном цикле М70 «Драйв» потребляет 7,6 л бензина на 100 км, тогда как «Ультра» — 8,7. По нашему опыту, это похоже на правду: даже при динамичной езде бортовой компьютер диагностировал расход в районе вполне достойных 10 л на сотню.
Ну и еще в очередной раз выразим сожаление, что М70 в обеих версиях не имеет полного привода. Хотя достаточно внушительный дорожный просвет в 182 мм позволяет без проблем преодолевать если не серьезное бездорожье, то как минимум околодачные грунтовые просторы. Маркетологи «Москвича» напоминают, что полный привод есть в «старшей» модели бренда — М90, о которой мы расскажем в следующем номере «Автопанорамы».
Что касается цены, то рекомендованная розничная стоимость версии «Ультра» объявлена в 3?499?000 рублей, это на 400 тыс. рублей дороже автомобиля в исполнении «Драйв». Решать, стоит ли выбор более мощной версии такой суммы, дело потребителя. Но, на наш взгляд, аргументов в пользу выбора самой мощной модификации «Москвича М70» достаточно.
Технические характеристики «Москвич М70» 2.0 GDI AT
Габариты
4655x1890x1664 мм
Колесная база
2765 мм
Снаряженная масса
1705 кг
Дорожный просвет
182 мм
Объем багажника
507/1484 л
Двигатель
бензиновый, 1986 см3
Мощность двигателя
200 л.с., 380 Нм
Трансмиссия
автоматическая, 9?ступ.
Привод
передний
Макс. Скорость
220 км/ч
Время разгона до 100 км/ч
7,5 с
Средний расход топлива
8,7 л/100 км
Объем бака
65 л
