На нашем Ресурсном тесте — самые «горячие» новинки столичного автомобильного бренда «Москвич». Начать мы решили с кроссовера М70 с двигателем 1.5

В признанный даже скептиками процесс улучшения российской столицы под названием «Москва хорошеет» свой вклад, безусловно, внесет и новый среднеразмерный городской кроссовер «Москвич М70». Внешний вид этой машины вполне способен украсить дорожный поток российских городов. Дизайн «семидесятки» — смесь спокойных линий и энергичности, некоторые обводы кузова выглядят даже агрессивно мускулистыми, словно кроссовер активно посещал фитнес-зал.

«Масс-премиум» — так называют свой новый рыночный сегмент представители столичного автозавода. И основания приподняться над середнячками у новой модели имеются. Внутри водителя ждет породистый, отделанный качественными материалами салон. Передние сиденья имеют анатомический профиль и электрические регулировки, сидеть тут удобно даже рослому водителю. Ощущение добротности внутри создает мягкий, приятный на ощупь пластик, перфорированная кожаная обшивка кресел, наличие удобных «физических» кнопок и переключателей, которые часто незаслуженно забываются в соответствии с современным цифровым трендом в автомобилестроении. Впрочем, основательно без излишнего китча в автомобиле реализован и цифровой формат управления. Кластер из двух 12,3 дюймовых дисплеев в свете быстро меняющейся моды может кому-то показаться ретроградным, однако крупные виртуальные кнопки управления «климатом» на дисплее и доступа к основному меню — это удобно.

Бортовая система способна интегрировать личный гаджет по протоколам Apple CarPlay и Android Auto. В ближайшее время производитель обещает также появление «навигации» от «Яндекса». Продуманным выглядит и возможность гибко подстроить функционал управления под свой вкус — сразу двум кнопкам на спице руля можно назначить самые востребованные, по мнению водителя, команды. Мы, например, на одну из кнопок поместили активацию системы кругового обзора — как ни крути, а это очень удобная функция в тесных условиях мегаполиса.

Пересаживаемся на второй ряд, и здесь вполне можно констатировать большой простор даже для пассажиров с ростом под 190 см. А еще сзади преду­смотрен подогрев дивана, имеются дефлекторы воздуховодов, два USB-порта, откидной подлокотник с подстаканниками. Хорошего настроения добавляет и большая панорамная крыша, создающая дополнительное ощущение простора.

Алексей Грамматчиков, главный редактор журнала «Автопанорама»

«Про городского стилягу, как мы помним, есть популярный заводной шлягер. «Москвич М70», в свою очередь, способен завести не только своим внешним видом, но и драйверским характером. Полуторалитровый турбомотор в сочетании с семиступенчатым роботом вполне позволяет в плотном городском потоке осуществлять активные перестроения, бойко держится и на скоростной трассе. Интересно, что с этой моделью производитель пытается заехать в рыночный сегмент выше среднего. Да, это не премиум, но уже и не массовый автомобиль, где производитель обычно экономит на всем. Ведь уважающий себя городской стиляга не может себе позволить выйти на люди в каком-нибудь второсортном, мешковатом, вышедшем из моды костюме».

Заглянем в багажник. Ура, тут есть сервопривод пятой двери! На этой удобной опции время от времени особенно прижимистые производители в массовом сегменте хотят сэкономить. Багажное отделение вполне просторное, по паспорту оно вмещает 507 л, но за счет удачной конфигурации и отсутствия выступов по ощущениям места здесь еще больше. Собираясь в загородную поездку вчетвером, нам удалось разместить здесь два больших чемодана с кучей сумок. На своем опыте мы убедились, что среднестатистический семейный выезд на такой машине не будет стеснен, если только вы не собираетесь везти с собой длинномерные строительные материалы для обновления дачи после зимнего периода. Впрочем, и такой вопрос можно решить путем использования рейлингов на крыше, на которые легко установить как поперечные багажные дуги, так и, скажем, вещевой бокс.

Пока на наш Ресурсный тест попала «младшая» модификация «семидисятки», которая оснащена полуторалитровым мотором мощностью 150 л.с. и 7 ступенчатым преселективным роботом (7DCT). Напомним, что верхняя модификация М70 получила более мощный двигатель с рабочим объемом 2 л и 200 л.с. Но пассивно-диванной «младшую» версию назвать нельзя. Разгон у автомобиля динамичный, при кик-дауне коробка быстро и без рывков перетасовывает передачи вниз, обеспечивая плавное уверенное ускорение. Руль достаточно информативен, если только не переключиться в режим «Комфорт», — тут обратная связь ощутимо слабеет.

Александр Зотиков, автомобильный эксперт

«Москвич М70» получился практичным автомобилем. Широкие проемы дверей с традиционными не выдвижными ручками, большое багажное отделение, простор для пассажиров второго ряда — все это делает удобным использование модели для среднестатистической городской семьи. Еще понравился в машине умеренный расход топлива — порядка 6 с небольшим литров на сотню в смешанном режиме при спокойной езде. Жаль только, что у машины нет версии с полным приводом, прошедшая снежная зима наглядно продемонстрировала, что такая опция может пригодиться и в городе. Хотя для любителей 4х4 есть другая новинка бренда — модель «Москвич М90».

А что у нас с курсовой устойчивостью? Вот впереди крутой поворот, подвеска добротно делает свое дело: сносов нет, крен минимальный. Что ж, неплохо! Да, это вам не спорткар, но понятный и предсказуемый кроссовер с драйверским характером. Отдельно отметим цепкие тормоза.

Правда, за возможность иметь драйверскую подвеску придется расплачиваться компромиссом в преодолении дорожных неровностей. Мелкие выбоины «семидесятка» сглаживает, но более серьезные ямы все же передают тряску в салон. Хотя при этом без нареканий работают электронные помощники, которых в автомобиле оказалось на удивление много для массового сегмента. Во время длительной загородной поездки нам надежно помогал адаптивный круиз-контроль, который исправно держит дистанцию в потоке. Аккуратно, без рывков работает система удержания в полосе, подспорьем является и система распознавания знаков. Раздражать может лишь звуковое предупреждение о превышении скоростного режима, но эта функция отключается через меню.

Михаил Зиничев, главный редактор MotorPage.ru

«В советские времена «Москвичи» не только хорошо продавались за рубежом, но и отменно выступали на престижных международных гонках. Новая «семидесятка» борется за то, чтобы соблюдать эти традиции. Да, среднестатистическому горожанину нет смысла иметь гоночный автомобиль в личном пользовании, но М70 позволяет ощутить нотки драйва и хорошей управляемости. Особенно интригует тот факт, что производитель в будущем обещает дорабатывать в том числе дизайн свой марки, заставляя его перекликаться с образами достижений прошлого. Пожелаем возрожденному заводу успехов в такой локализации».

Жалко только, что пока М70 имеет исключительно передний привод. Поэтому модель позиционируется в первую очередь как городской кроссовер. Хотя высокий дорожный просвет в 182 мм помогает уверенно справляться с раскисшей загородной грунтовкой.

«Москвич М70» уверенно идет по пути локализации на столичном автозаводе, это позволяет производителям придерживаться сдержанной ценовой политики: сейчас модификация с полуторалитровым мотором выставляется в салонах за 2 689?000 рублей с учетом спецпредложений. Что ж, вполне привлекательное предложение для броского, вместительного, современного городского кроссовера с драйверским характером.

Технические характеристики Москвич М70 1.5 GDI DCT Габариты 4655x1890x1664 мм Колесная база 2765 мм Снаряженная масса 1705 кг Дорожный просвет 182 мм Объем багажника 507/1484 л Двигатель бензиновый, 1496 см3 Мощность двигателя 150 л.с. Трансмиссия роботизир. 7?ступ Привод передний Макс. скорость 195 км/ч Объем бака 55 л