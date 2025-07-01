Ora выпустила на родине обновленный электрокар 03

Марка Ora, входящая в концерн GWM, представила на родине обновленный электрокар Good Cat. У нас эта модель известна, как Ora 03

Внешних изменений практически нет. Только версию GT можно узнать по бамперам с крупным воздухозаборником и спортивным тормозным суппортам. Внутри теперь центральный тачскрин диагональю 14,6 дюймов и небольшая “приборка” на 10,25 дюймов. От единой цифровой панели отказались. Также изменился руль, а рычаг управления коробки передач перебрался на рулевую колонку.

Ora 03 оснащается электромотором мощностью от 143 до 171 л.с., в зависимости от модификации. Батарея емкостью 45,9 кВт*ч обеспечивает запас хода от 401 до 430 км. Быстрая зарядка позволяет восполнить энергию с 30 до 80% за 30 минут, а полная зарядка от переменного тока занимает около 8 часов. В оснащение модели входят система кругового обзора и комплекс ассистентов водителя второго уровня.