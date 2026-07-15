Ora обновила своего клона Volkswagen Beetle

Great Wall Motor представила обновленную версию электрического хэтчбека Ora Ballet Cat. Внешность модели практически не изменилась, но появилась более мощная силовая установка

Вместо электромотора мощностью 169 л.с. модель получила двигатель на 201 л.с. Согласно данным местного Минпромторга, максимальная скорость автомобиля выросла со 155 до 180 км/ч. Вероятно, хэтчбеку досталась и более энергоемкая батарея, но запас хода пока не сообщается.

Ora Ballet Cat продолжает позиционироваться как модель, ориентированная преимущественно на женскую аудиторию. Поэтому в салоне сохранились большое зеркало для макияжа, специальные отделения для хранения косметики и встроенная камера для селфи, которая позволяет автоматически загружать фотографии в социальные сети.

Также автомобиль сохранил необычную функцию Warm Man Mode (“режим теплого мужчины”). Этот режим одним нажатием увеличивает температуру в салоне до заданного уровня (включая обогрев руля, сидений и т.д.). Именно эта опция остается одной из самых главных особенностей модели с момента ее дебюта в 2022 году.

