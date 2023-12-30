Новинка молодого китайского бренда восполняет острый дефицит «душевных» автомобилей, пропавших с нашего рынка еще до массового исхода оттуда машин из «недружественных стран». А еще это быстрый, высокотехнологичный и почти премиальный электрокар

За окном — темнота, через открытый люк панорамной крыши доносятся запахи осеннего Юга и шум Черного моря, а на приборной панели демонстрируется мультсериал. Между цифровым спидометром и информационным табло выстраиваются в несколько рядов анимированные легковушки, грузовики и мотоциклы, силуэты которых в режиме нон-стоп выхватывают из периметра обзора бортовые камеры и радары. Иногда пиктограммы исчезают, будто лопнувший пузырь, а мотоциклисты вдруг превращаются в четырехколесный транспорт. Это броуновское движение — лишь толика чудес, приготовленных авторами электрокара концерна GWM, продажи которого начинаются в России.

Скорую вызывали?

Компактный электрохэтчбек марки Ora носит нагруженное смыслом название 03. Намек на то, что скорая помощь нашему рынку приехала? Правда, вызвать врачей по номеру 03 можно только со стационарного телефона. Мобильный номер — 103. Вот и Ora навязывает рынку правила игры с поправкой на современность. Например, машина решена в модном нынче стиле неоретро. Но что взяли за точку отсчета? Ведь китайские олдтаймеры типа Dongfanghong BJ760 в основном копировали нашу «Волгу» ГАЗ-21. Отсылок к машине Юрия Деточкина из «Берегись автомобиля» мы, разумеется, не нашли. А вот стилевых пересечений с MINI Cooper, Volkswagen Beetle и Fiat 500 — хоть отбавляй.

Одновременно китайская пятидверка заряжена премиальной энергией, которая проявляется в нюансах — таких, как изящная шайба селектора 1 ступенчатой трансмиссии, обшивка передней панели экозамшей и карт дверей — стеганой экокожей с ромбическими стяжками. Да и общего ощущения добротности не отнять. Оно складывается, к примеру, из благородных шлепков захлопывания дверей, основательной шумоизоляции («недошумлены» разве что колесные арки) и передних сидений, которые, похоже, кроили люди, собаку съевшие в вопросах эргономики и качества материалов. Сидушки, к слову, имеют функцию вентиляции, подогрева и двухрежимного массажа.

Получается, Ora выдала нашему рынку, по сути, премиальный электрический продукт? На поверку оказывается, что нет. Есть и прорехи в оснащении, и эргономические недоработки. Так, система бесключевого доступа завязана лишь на водительскую дверь, на второй ряд не выведены дефлекторы вентиляции, у передних сидений подогревается только подушка, а подогрев дивана и лобового стекла и вовсе не доступен. Впрочем, как рассказал руководитель департамента развития продукта Александр Зубик, российский офис активно выбивает у китайцев более обширный «зимний» пакет, а значит, грядет «потепление». Пока же радуемся возможности подогреть рулевой обод, форсунки стеклоомывателя, внешние зеркала и заднее стекло. Существеннее же всего, что здесь подогревается и охлаждается батарейный блок: между ячейками проходят каналы, по которым циркулирует антифриз. То есть в морозы электроника ночевавшей на улице машины быстро приведет окоченевшие аккумуляторы в чувство.

Лимон, да не он

Ora 03 базируется на платформе L.E.M.O.N.E, которая эволюционировала из «тележки» L.E.M.O.N., знакомой сразу по многим моделям концерна GWM, например, по кроссоверам Haval Jolion и Dargo. Спереди установлена подвеска со стойками MacPherson, сзади — торсионная балка. В днище интегрирована тяговая батарея, являющаяся своего рода балластом, снижающим центр масс и усиливающим устойчивость. Синхронный электромотор, размещенный под капотом, приводит передние колеса. Он развивает 171 л.с. и 250 Нм. Такая схема позволяет китайской «скорой» ехать быстрее, чем ожидаешь. По живости отклика на газ Ora напомнила переднеприводные хот-хэтчи типа Volkswagen Golf GTI и Skoda Octavia RS. Запас по тяге на «низах» иногда может показаться даже избыточным для начинающих водителей. По крайней мере, на скользком после дождя сочинском асфальте при резком старте китайский пижон начинал шлифовать дорогу ведущими колесами и смещаться с траектории. Этот эффект силового подруливания поднимает градус адреналина, а чуткая и при этом отключаемая система стабилизации не допускает уводов с курса. Под стать заводному мотору — по-спортивному цепкие тормоза, их действие легко дозировать. Да и рулевое управление, усилие на котором меняется в зависимости от выбранного режима движения («Эко», «Авто», «Стандарт», «Спорт»), оказалось прозрачным и в меру острым.

Электрохэтч впечатлил также высококлассными настройками ходовой, несколько даже не вяжущимися с ее мультяшной внешностью. К тому же у этой «электрички» на вооружении такой секретный инструментарий гонщика, как система рекуперации. Через тачскрин «мультимедийки» можно выбрать 3 режима запасания энергии торможения в батарее. При самой сильной рекуперации машина начинает активно замедляться под сброс газа, стоит только убрать ногу с педали акселератора. А значит, перед каждым ходовым поворотом нет нужды бить по педали тормоза. Просто отпустил правую педаль, и передок загрузился на замедлении — то, что нужно, чтобы наилучшим образом вписаться в вираж. Есть здесь и такая экзотическая для машин с ДВС функция, как управление одной педалью. Ставишь галочку перед соответствующим пунктом меню — и педаль тормоза остается просто для проформы. Торможение осуществляется теперь просто отпусканием на определенный угол педали газа. Честно говоря, к езде в таком формате нужно приноровиться. Но как минимум в пробках это удобно.

Тише едешь — дальше будешь

Запас хода Ora 03 заявлен на очень внушительном уровне — 500 км, но, чтобы добиться паспортных показателей, надо ездить неспешно. Батарея емкостью 63,1 кВт·ч отдает примерно 25 кВт·ч при скорости 100 км/ч, порядка 20 кВт·ч, если ехать 90 км/ч, и 12 кВт·ч, если тащиться со скоростью 80 км/ч. Словом, при крейсерской шоссейной скорости около 100 км/ч батарею можно высадить в ноль примерно за 300 км, но и это отличный показатель для машины с такими габаритными и весовыми характеристиками.

Пополнить запас энергии можно тремя способами. При подключении через разъем Type 2 к обычной бытовой сети заряд с 15 до 80 % вырастет примерно за 24 часа. Это совсем не быстро. Но на ночную подпитку километров примерно на 200 хода можно рассчитывать. Однако если через тот же штатный провод подключиться, скажем, в гараже к специальной настенной зарядной станции, восполнение электрозапаса зай­мет уже 6 ч 30 мин. Проблема лишь в том, что такое зарядное устройство обойдется в несколько сотен тысяч рублей. Наконец, порт CSS для быстрой зарядки на городских ЭЗС доведет запас энергии с 15 до 80 % примерно за 40 мин. Хотя и здесь не все просто, у таких общественных экспресс-заправок в последнее время образуются очереди — популярность электрокаров, как ни крути, растет.

Дитя города

«Трешка» предлагается на нашем рынке в двух комплектациях с говорящими названиями Premium и GT. Последний вариант стилизован под хэтчбек повышенной проходимости оригинальными защитными накладками на колесных арках и бамперах. Но клиренс у машин обеих комплектаций — всего 145 мм, а подвеска по-спорткаровски собранна и короткоходна. В результате машина отлично держится в быстрых поворотах и на скоростных прямиках. Однако на разбитых дорогах и грунтовках сталкиваешься с откровенной болтанкой и грубой, как в случае со спорткарами, отработкой неровностей. Ну а на суровую «пересеченку» лучше и вовсе не соваться, хотя бы потому, что стоит поберечь дорогостоящий батарейный блок, являющийся самой нижней точкой днища, даром что он обрамлен надежной защитой.

В то же время разработчики не поскупились на системы, заточенные на безопасность и комфорт водителя. Например, адаптивный «круиз» здесь умеет останавливаться и стартовать в пробках, а те самые пиктограммы машинок, о которых мы рассказали в начале статьи, являются оригинальным элементом визуализации этого функционала. Еще Ora 03 может удерживать машину в занимаемой полосе, автоматически тормозить перед фронтальным и боковым препятствием (комплектация GT), камера на лобовом стекле считывает дорожные знаки и передает их изображение на комбинацию приборов. Также автомобиль способен самостоятельно припарковаться параллельно или перпендикулярно дороге, а ультразвуковые датчики не позволят открыть дверь или сдать назад с парковочного места, если приближается помеха.

Наконец, оснащение здесь по умолчанию щедрое — 18 дюймовые легкосплавные диски, система бесключевого доступа, мультимедиа с 10,25 дюймовым «тачскрином» и информативной системой кругового обзора, панорамная крыша с люком, 7 подушек безопасности, давших вкупе с электронными ассистентами пять звезд по системе Euro NCAP, и многое другое.

Тем не менее из-за цены 3?899?000 рублей за базовую и 3?999?000 рублей за топовую комплектацию этот хэтчбек не назовешь доступным, тем более что машины ввозятся из КНР, а значит, на дотации от государства как для локализованных конкурентов Москвич 3е и Evolute i-Joy можно не рассчитывать. Однако в компании готовы к тому, что Ora 03 выстрелит и даже станет бестселлером для тех, кто ищет в машине магию «Чинквеченто» и «Жука». Лично мы бы этому нисколько не удивились.

Технические характеристики Ora 03 GT ГАБАРИТЫ, ММ 4235 х 1825 х 1603 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2650 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 145 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, МИН. / МАКС., Л 228 / 858 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1655 ДИАМЕТР РАЗВОРОТА, М 11,2 ТИП ДВИГАТЕЛЯ электрический синхронный, 171 л.с., 250 Нм ТРАНСМИССИЯ автоматическая, 1-диапазонная ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 150 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 8,3 ЗАПАС ХОДА ПО WLTP, КМ 500 ЕМКОСТЬ ТЯГОВОЙ БАТАРЕИ, кВт·ч 63,1