В «детсадовской» группе – новичок. На нашем рынке появился Ravon R2, который в прошлой жизни был «Спарком» третьего поколения от компании Chevrolet

В России он был представлен в октябре 2015-го, одновременно с новым брендом Ravon. Такое название своим автомобилям дала компания Uz-Daewoo. Продажи R2 начались в 2016-м, однако каких-либо высот пока не достигли. Хотя в этой модели есть, на что обратить внимание.

Но сначала – почему дженерик? Что это вообще за слово? Им называются медицинские препараты, заменяющие на определенном рынке (например, российском) известные в мире и значительно более дорогие лекарства. Создатели дженериков уверяют покупателей, что эффект от их препаратов ничуть не меньший, чем от пилюль именитых производителей. Так это или не так, можно проверить только опытным путем – на себе.

Spark или не Spark? Вот в чем вопрос…

Мы, порой, неодобрительно относимся к китайским автомобилям, представляющим из себя клоны тех или иных моделей известных европейских брендов. Но как быть с лицензионными копиями? Признавать за ними право на существование или нет? Помнят ли последние Daewoo Nexia, сошедшие в 2015-м году с конвейера в Асаке, что их предком был немецкий Opel Kadett образца 1984-го года? И насколько это важно покупателю?

С одной стороны, важно, потому что плохую, неуспешную модель клонировать никто не станет. Она быстренько отживет свой срок и незаметно исчезнет с рынка, сохранившись лишь в музейных коллекциях. Но взглянем на ситуацию с другой стороны: новая модель, клонированная из старой есть, так или иначе, попытка копировать вчерашний день. Тот же Kadett отлично соответствовал нуждам своего времени, но с тех пор прошло 30 лет, и покрой дедушкина полукафтания, так или иначе, заметен, несмотря на все старания дизайнеров. Мы не говорим о технической части, ведь прогресс не стоит на месте, и кузова новых автомобилей проектируются с учетом современных требований к безопасности, появляются более экологичные двигатели, совершенствуются устройства и системы комфорта. Насыщать всем этим клонируемую модель нет смысла, ее «перекройка» обойдется не сильно дешевле создания нового автомобиля с нуля. Значит, клоны, так или иначе, компромисс, паллиативное решение.

Впрочем, с точки зрения многих (особенно небогатых) потребителей, и шут бы с тем, что модель не так уж и нова. Едет – и ладно, багажник большой, салон просторный, кондиционер холодит, музыка играет, что еще надо? Новые агрегаты без проблем прослужат минимум лет пять, а то и десять, кузов за это время не проржавеет, а может, даже и не «зацветет», плюс к тому, производитель дает какие-никакие гарантии. Систем безопасности немного? Ну так мы же все знаем, что главная из этих систем находится в наших головах, и, если она не работает, все остальные помогают слабо.

Между прочим, клонированием занимаются и известные фирмы. Так, например, хорошо известная в России модель Chevrolet Lacetti выпускалась не только на Uz-Daewoo, ее производили также под брендами Suzuki и даже Buick. И это лишний раз подтверждает: модель была исключительно удачной.

Правда, продержалась она на узбекском конвейере не так долго, как Nexia, и модернизации не подвергалась. В прошлом году ее сменила более современная Chevrolet Aveo, впрочем, тоже не самого «свежего» поколения – Т250. На мой взгляд, этот автомобиль можно назвать эталоном в своем классе. Но мы с ним пока коротко не знакомы, надеюсь, это когда-нибудь произойдет. Участник нашего нынешнего теста – клон Chevrolet Spark, получивший «узбекское» имя Ravon R2.

В переводе с узбекского, слово Ravon означает «легкий путь». Представители компании также представляют это слово как аббревиатуру: Reliable Active Vehicle On Road – «надежный активный автомобиль на дороге». Мне лично узбекское слово Ravon напоминает английское raven (ворон), а новая эмблема компании – птичью голову с заостренным клювом. Обозначения моделей R2, R3 (Ravon Nexia) и R4 (экс-Chevrolet Cobalt) носят спортивный оттенок, хотя в выбранных для производства моделях решительно ничего спортивного нет.

Впрочем, касательно R2 это, может быть, и не совсем так. Малышок получился заводным, задорным. Характеристика его двигателя не очень соответствует реальности. 1,2 литра рабочего объема и 86 лошадиных силёнок мощности – этого мало? Для R2 совсем нет. Мы еще попробуем на нем разогнаться, но сначала осмотримся в салоне.

Он минимально отличается от «спарковского». Здесь немного иная комбинация приборов, то есть, комбинация спидометра и бортового компьютера. Этот блок выглядит похожим на мотоциклетный и даже на мопедный. Кажется, что его можно снять и принести домой, чтобы дать своим домочадцам отчет о вашей поездке. Почему бы, кстати говоря, не сделать его съемным? Думаю, это не так уж и сложно. Хотя, наверное, в этом случае данный прибор станут часто похищать «коллекционеры» и «пионеры».

В R2 есть регулировка рулевого колеса по высоте, и комбинация приборов двигается вверх-вниз вместе с рулем. Обод рулевого колеса слегка перекрывает верхнюю часть спидометра, но при этом не закрывает ни одной цифры. Экран борткомпьютера буквально пестрит «цифирью», она мелкая и поначалу воспринимается с трудом, но постепенно к ней привыкаешь. Меню небогатое, но основные данные на экран вывести можно. Это средний расход топлива, возможный пробег на его остатке в баке, ну и некоторые другие. Разберетесь сами, это нетрудно. Кнопки переключения режимов не подсвечиваются, но в темноте ими легко управлять, следуя интуиции.

Не подсвечиваются здесь и клавиши управления электростеклоподъемниками (на тестовой версии они были установлены во всех четырех дверях). На подлокотнике водительской двери – только два светящихся символа – это кнопки блокировки замков. Но и они не видны седоку: он закрывает их своей левой рукой. Дверь находится очень близко, и вообще салон R2 не назовешь просторным. Окажись пассажир на переднем кресле, и я неминуемо толкал бы его локтем при переключении режимов трансмиссии.

Круглые рукоятки управления климатической установки – «резиновые», приятные на ощупь. Вращаются с небольшим усилием. Салон с большой площадью остекления прогревается долго, но, когда прогреется, превращается в настоящую сауну. В легкий «минус» снаружи приходится устанавливать регулятор температуры на отметку-границу между красной и синей зоной. Вентилятор не слишком шумный. Имеется эффективный подогрев передних сидений.

В центре торпедо, сверху, под большим козырьком разместился небольшой дисплей, на котором, как ожидается, должны сиять различные контрольные лампы. Однако площадь его используется не оптимально: за всё время теста я увидел на нем всего две «контрольки» - сообщение о том, что включены дневные ходовые огни, и предупреждение о том, что не отключена передняя пассажирская подушка безопасности. Логично было бы разместить здесь часы, но нет, ищите их на дисплее штатной «музыки».

Медиасистема в R2 небогатая, хотя позволяет слушать радио, компакт-диски, композиции с флэшки, а также подключать смартфон по протоколу Bluetooth. Эта операция существенно автоматизирована, в ней практически не принимаешь никакого участия, просто почти случайно обнаруживаешь, что твой смартфон подсоединен и готов выходить на связь. Монохромный дисплей узенький, зато меню полностью русифицировано.

Пластики в отделке салона применены жесткие, но к чести R2 надо сказать, что при движении по неровностям не слышно посторонних скрипов или стуков. Это большой плюс. Впрочем, пробег тестового автомобиля был всего лишь чуть более 1000 километров, так что в будущем, возможно, где-то и запоют «сверчки». Звучание аудиосистемы не отличается высоким качеством. Задумаете настроить звук по собственному вкусу – найдете данную функцию в меню, это несложно, но, правду сказать, настройки мало меняют общее звучание. Тончайшие обертоны голоса Долорес О`Риордан (The Cranberries) тут вряд ли расслышишь, акустика явно рассчитана на произведения попроще. Главное – не переводите звучание на задние динамики! Они находятся в непосредственной близости от ушей задних пассажиров, и громкая музыка будет в буквальном смысле долбить им по мозгам.

Можно ли уместиться сзади в этом малыше? Да, причем, без особых проблем. Пространство между спинкой переднего сиденья и подушкой заднего здесь составляет всего 20 см, но я уселся сам за собой и не уперся коленями в водительское кресло. А макушка не достала до потолка. Конечно, компанию на заднем ряду мне смог бы составить лишь один взрослый человек. Я даже не уверен, поместилось бы между нами детское кресло. Кстати, крепления для него здесь есть.

Багажник у крохи R2 имеет номинальный объем 170 л. Это чуть меньше, чем у Kia Picanto, но заметно больше, чем у нового SMART Fortwo. Спинку заднего дивана можно сложить по частям (полезный объем для груза в этом случае возрастет до 568 л) и даже в ровный пол, но, к сожалению, мне это сделать не удалось. Дело в том, что для этого необходимо было вынуть подголовники, а этому препятствовали слишком тугие кнопки их фиксации. Тем не менее, такая возможность присутствует. Кроме того, порадовало, что под фальшполом багажника прячется полноразмерное запасное колесо! Штатный размер колес у R2 – 155/70R14.

Озорник

Ravon R2 оснащается только одним двигателем – бензиновой атмосферной «четверкой» рабочим объемом 1,25 л и мощностью 85 л. с. Пик мощности достигается при 6400 об/мин, пик момента (111 Нм) – при 4800 об/мин. Трансмиссия переднеприводная и – внимание! – здесь она исключительно автоматическая. Да-да, все три комплектации R2 оснащаются четырехдиапазонным автоматом, у которого первая передача прямая, а четвертая – повышающая. Есть и еще две особенных передачи переднего хода, это «I» и «L». Режим «I», согласно Руководству по эксплуатации, предназначен для движения в холмистой местности, когда на подъемах требуется усилие, а на спусках – легкое подтормаживание двигателем. Честно говоря, выбрав для пробы этот режим, я особого эффекта не ощутил. А вот позиция «L» необходимая для, так сказать, особо тяжелых условий движения, здорово помогла, когда мне пришлось преодолеть небольшой заснеженный участок с уклоном (выезд с придорожной стоянки). Двигатель не раскручивается, и вы просто тянете на подъем, как на тракторе. Заглохнуть при этом R2 не может.

А в режиме «D» этот автомобиль далеко не трактор, а самый настоящий живчик. Он куда резвее, чем от него можно ожидать. «Городской» разгон с 60 до 80 км/ч происходит всего за 4 секунды, это очень неплохой результат. Двигатель заметно подхватывает примерно с 3000 об/мин. Ручного выбора передач здесь нет, но автомат отлично справляется со своей работой, меняя ступени быстро и почти незаметно. С 80 до 120 км/ч R2 разгоняется, по нашим замерам, за 11-12 с. По паспорту, до 100 км/ч R2 ускоряется за 12,4 секунды. Интересно, что после достижения отметки 100 км/ч автомобиль словно «просыпается» и очень динамично разгоняется до 120-130 км/ч. Относительно неплохая динамика объясняется небольшой снаряженной (950 кг) и полной массой (1363 кг).

В городском потоке на этом малыше приятно шустрить, он частенько ставит в тупик коллег по движению, совершая неожиданные разгоны. Этим можно ловко пользоваться, но важно помнить некоторые особенности модели.

Во-первых, это маленькие зеркала. Они позволяют оценивать обстановку только в соседних рядах, большего пространства не захватывают. Маневренность у R2 высокая, но руль с электроусилителем (2,5 оборота от упора до упора) лёгок и абсолютно, прямо-таки эталонно «пуст». Вы совершенно не можете оценить угол поворота управляемых колес. Автомобильчик получился излишне вертлявым, рулевому механизму недостает четкости. Видимо, и настройки подвески (спереди она здесь независимая, со стойками «МакФерсон», сзади полунезависимая, со скручиваемой балкой) не способствуют хорошей управляемости. Но 3,6-метровая длина, примерно 2,4-метровая колесная база и менее чем 9-метровый диаметр разворота – это безусловные плюсы модели.

А вот еще минусы. Первый – и главный, на мой взгляд – это просто-таки невероятная шумность маленького автомобиля. Нет, не при разгоне или на скорости, от набегающего потока воздуха, а ВСЕГДА. Начиная уже с 40 км/ч! Шумит здесь всё. При движении отлично прослушивается двигатель (хотя стоя рядом с автомобилем при его работе на холостом ходу шум почти не слышен). При наборе скорости в угловатых наружных панелях свистит ветер. Но наибольшую проблему представляет шумоизоляция колесных арок. Кажется, что здесь отсутствует не только она, но и собственно колесные арки, и вас отделяет от бешено вращающихся колес только обивка пола в салоне. Каков уровень шума? Наш прибор показал около 80 децибел, такая громкость соответствует звуку будильника. Хотите заглушить шум музыкой? Вряд ли у вас это получится, аудиосистема здесь не такая уж громкая. Окажись такой автомобиль в моем личном парке, я бы озаботился массированной шумоизоляцией салона.

Курсовая устойчивость R2 на трассовых скоростях оставляет желать лучшего, и все же вам не составит труда удерживать малыша на прямой при скорости 130 и даже 140 км/ч. Плотная, почти жесткая подвеска в этом случае почти радует. Опять же, если вы не владелец узбекской модели, не удивляйтесь, если она вас догонит и обставит на шоссе. А если владелец – помните о том, что свет фар у R2 не такой уж яркий. Поэтому ночью или при плохой видимости скоростью лучше не злоупотреблять. Еще одна особенность: в качестве дневных ходовых огней здесь задействованы противотуманные фары.

Экономичен ли 1,25-литровый двигатель? О, да, расход 92-го бензина на трассе при движении со скоростями до 130 и даже 140 км/ч – около 7,6 л на 100 км, а если поддерживать 110-120 км/ч, можно достичь и 7,4 л. Неплохие показатели, правда? Но если знать, что, например, 117-сильный кроссовер Suzuki SX4 во время нашего теста в сопоставимых условиях «кушал» на литр-полтора меньше… А как дела у R2 с расходом топлива в городе с пробками? Вот тут он в особенно большом проигрыше: бывает, что набирает и 12 с лишним литров на «сотню». Нерадостно.

Итак, если паспортная «максималка» 161 км/ч фантастикой не выглядит, то заявленный расход бензина в смешанном (6,7 л), городском (8,2 л) и загородном (5,1 л на 100 км) циклах, на наш взгляд, далек от реальности.

Так что же, остается ездить на маленьком «узбеке» медленно и печально? Ну почему же, можно и не отказывать себе в динамичных разгонах, но при этом придется мириться с шумом и расходами. Вообще, по стоимости владения (приблизительно 45 000 рублей в год, в сумму входят стоимость топлива, полиса ОСАГО и транспортный налог) R2 можно назвать середнячком. Содержать схожий по форм-фактору SMART fortwo дешевле (порядка 32 000 рублей), а близкий по цене хэтчбек LADA Kalina – дороже (49 000 рублей). Такие данные удалось найти в Интернете.

Ravon R2 предлагается на нашем рынке только с автоматом, и это самая дешевая модель с такой трансмиссией. Минимальная комплектация под названием Comfort продается у нас за 469 000 рублей. В нее входят две подушки безопасности, ABS, аудиосистема с USB-разъемом и двумя динамиками, электроусилитель рулевого механизма, иммобилайзер и центральный замок с дистанционным управлением, а вот стеклоподъемники во всех дверях будут только механическими. Версия Optimum потянет уже на 509 000 рублей, а наиболее дорогой автомобиль Elegant – на 539 000 рублей, но он порадует наличием целых шести подушек безопасности, кондиционера, пульта управления аудиосистемой и подключенным телефоном на руле, задними датчиками помощи при парковке, подогревом передних кресел, легкосплавными колесами, электростеклами и электрозеркалами.

Хулиганьте осторожно!

Зима спрашивает строго с любого автомобиля, а с малыша из теплой среднеазиатской республики – особенно. В комплектацию тестового экземпляра входили шипованные шины. Они вносили немалую «лепту» в общую шумность R2, плюс к тому, автомобиль с легкостью проскальзывал на них при резком старте на промороженном асфальте. Системой стабилизации эта модель не оснащается ни в одном из вариантов, предлагаемых на нашем рынке.

Поэтому на скользких покрытиях – раскатанном снегу и льду – надо держать ухо востро, а руль крепко. Дело в том, что, резко добавив «газ», вы можете с легкостью сорвать управляемые колеса в снос и весело закрутиться, но… автомобильчик столь же резко парирует эту шалость, стоит вам ослабить нажим на педаль. Он настолько быстро и мастерски стабилизируется, что вы, не ожидая этого, можете оказаться в неприятной ситуации. Допустим, свой лихой маневр вы решили совершить на открытой стоянке торгового центра. Закрученный R2, возможно, проскользнул бы между рядов других автомобилей, но «стабилизированный» направляется ну прямо-таки совершенно не туда, куда вы ожидаете. Поэтому данную эскападу необходимо либо очень точно просчитать (а лучше потренировать), либо… правильно, не совершать вовсе. Вернее, совершать можно. Но только в том случае, если нерадивые работники ТЦ плохо почистили стоянку от снега. В его рыхлом месиве шалить гораздо безопаснее. Вероятно, в этом модели R2 помогают шумные, но «зубастые» и, следовательно, цепкие в снегу покрышки.

Если же вы не хотите пугать своим поведением ваших пассажиров либо окружающих водителей, режим «L» вам в руки. Он похулиганить не даст, частично сработав как система контроля тяги. В этом режиме автомобиль охотно курсирует по снежному кругу, четко прописывая его на скорости около 40 км/ч при минимальном, почти незаметном сносе передних колес. Правильнее было бы назвать этот режим «W» (Winter, зима).

Работа тормозных механизмов Ravon R2 (они здесь дисковые спереди и барабанные сзади) в целом понравилась, хотя ABS ведет себя странновато. При торможении на скользком покрытии от педали ожидаешь знакомой вибрации, а ее нет. Вернее, есть какие-то единичные «щелчки», как будто система пытается сработать, но что-то ей мешает. На самом деле, она всё-таки срабатывает, причем, неплохо. Я предложил ей в качестве тестового покрытия самый жёсткий «микс» из укатанного снега и чистого асфальта. Автомобиль многократно тормозил на безукоризненно прямой траектории, независимо от того, колеса какого борта оказывались на скользкой части дороги. Но необычное ощущение всё это время оставалось.

Так почему же он все-таки дженерик? На мой взгляд, потому что в нашей конкретной стране, с особенностями климата и менталитета, пока не сформировалась среда для существования такой своеобразной «экосистемы», как маленькая мама с маленьким ребеночком, передвигающаяся на маленькой машинке по своим, скажем так, небольшим делам. У нас от автомобиля постоянно требуется нечто большее. То проходимость, когда навалит снега, то необходимость перевезти что-то «взрослое», то просто заметность на дороге, на которой изобилуют большие и страшные внедорожники, агрессивные коммерческие фургоны и гигантские фуры.

Дизайнерски проработанный Ravon R2 (читаем, Chevrolet Spark с минимальными изменениями), впрочем, заметностью может и похвастаться. Тестовый экземпляр щеголял, в частности, контрастной черной крышей (не надейтесь, она не панорамная, а совершенно не прозрачная). Но во всем остальном… мне кажется, молоденькая мама должна начинать с машинок побольше, чем детские игрушки. Хотя бы с размерного класса В, в который попадает такое симпатичное по совокупности качеств предложение от бренда Ravon, как новинка Nexia R3 (экс-Chevrolet Aveo поколения Т250). Даже отечественные «Калина» и «Гранта», на мой взгляд, выглядят предпочтительнее при сопоставимых ценах, исполнении и оснащении. У обеих есть и автоматы, и «роботы» АМТ. Дизайн не такой яркий? Пожалуй, да, но и не такой уж скромный, чтобы его стесняться.

Но если вы все же непременно хотите остановить свой выбор именно на «малыше»… Kia Picanto будет симпатичнее, несколько практичнее, но обойдется заметно дороже. А вот у «Смарта» R2, как мне кажется, выигрывает. Он, как ни странно, собран более добротно, у него четыре места в салоне, более объемистый багажник, более доступный для обслуживания силовой агрегат, более плавный при переключениях автомат, более «автомобильное» поведение на дороге, а главное – вдвое более низкая цена. Окажись я перед выбором из двух этих вариантов – подарил бы жене R2. Но лучше добавил бы (кстати, совсем немного) и купил R3. Моя вторая половина тоже больше ценит практичность, чем броские спецэффекты.