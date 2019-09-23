Ravon возвращается в Россию

Компания имеет амбициозные планы на нашу страну. В этом году планируется реализация 7 тысяч машин, в следующем - 34 тысяч

20 сентября в рамках дилерской конференции Ravon, прошедшей в Московской области, состоялась пресс-конференция, посвященная возвращению автомобильной марки Ravon на российский рынок. В ходе мероприятия была представлена стратегия развития Ravon в России. Если говорить о моделях, то на данный момент линейка будет представлена тремя автомобилями: Ravon R2, R3 и R4. Интересно, что сборка моделей R2 и R4 осуществляется в Узбекистане, а модель R3 имеет прописку в Казахстане. Что касается российской сборки, то на данный момент представители бренда заявили о проведении переговоров по данному вопросу.

Между тем, было объявлено, что сервисное и гарантийное обслуживание по проданным, в прошлые «пришествия» марки, автомобилям будет полностью сохранено. Также представители марки заявили о намерениях вывести на рынок около восьми новых моделей. «В настоящее время идет активная работа над расширением модельного ряда до 7-8 автомобилей к 2022 году, - рассказал начальник управления развития продаж, послепродажного обслуживания и экспорта компонентов АО «UzAuto» Шухрат Мирсамуков. - Модели будут производиться на базе единой платформы, внедрением которой мы занимаемся совместно с нашим ближайшим партнером. Это не только будет выгодно для производителей, дистрибьюторов и дилеров, но и позволит улучшить качество продукции».