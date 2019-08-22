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22 авг 2019

Ravon объявляет «узбекское иго»

Ravon объявляет «узбекское иго»
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ravon, не продававшая автомобили в России почти полтора года, официально объявила о возвращении на отечественный рынок

После полуторагодового отсутствия компания Ravon возвращается на российский рынок.  Заявлено, что модельный ряд будет состоять из трех, уже известных нам машин: компактного хэтчбека R2 (перелицованный Chevrolet Spark), а также седанов Nexia R3 (Chevrolet Aveo) и R4 (Chevrolet Cobalt). При этом  производитель оставил за скобками модель Gentra, правда, нет никакой информации о причинах такого шага.

Напомним, что хэтчбек R2 оснащается 1,2-литровым 85-сильным двигателем, работающим в паре с четырехступенчатым «автоматом». Ravon Nexia R3 и R4 комплектуются 1,5-литровым двигателем мощностью 106 л.с., который агрегатируется с пятистуепенчатой механической коробкой, либо с шестидиапазонной автоматической трансмиссией.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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