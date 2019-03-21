Ravon возвращается

Марка Ravon заново сертифицировала модель R2, что подтверждает её планы возобновить российские продажи

Да, формально компания Ravon не покидала рынок... Но на деле уже полгода купить машину невозможно, по причине их отсутствия. В компании назвали прекращение поставок автомобилей на внешние рынки временным явлением и объяснили ситуацию «пересмотром ценовой политики». Однако, постепенно ситуация начала выправляться — марка Ravon снова начала отгружать машины. Первой страной, куда была отправлена партия седанов Nexia R3, стал Казахстан.

Россия также не обделена вниманием, правда, к нам приедет другой автомобиль - компактный Ravon R2. Автомобиль накануне получил свежие сертификационные документы, которые будут действовать до 2022 года. Интересно, что ООО «Равон Моторс Рус» провело новую сертификацию модели досрочно — действие старого документа заканчивалось только летом 2019-го. На российский рынок перелицованный Chevrolet Spark будут ввозить непосредственно из Узбекистана.