Несмотря на то, что марка Ravon присутствует на нашем рынке уже без малого два года, узнают ее с трудом и часто задают вопросы о происхождении. Принимают за «китайца». На самом деле, родом она из Узбекистана, где производят «потомков» Chevrolet, а вернее, глобальных моделей концерна General Motors. В частности, наиболее свежая модель R4 имеет в основе Chevrolet Cobalt 2011-го года. В России этот Ravon продается с 2016-го

Большого успеха узбекские «Равоны» пока не снискали, хотя у них есть интересные предложения. В частности, модель R2 – это самый маленький хэтчбек, предлагаемый в нашей стране только с автоматом. Ravon Gentra – потомок некогда популярного у нас седана Chevrolet Lacetti, Ravon Nexia R3 – наследница седана Chevrolet Aveo.

Похоже, узбекская компания сделала ставку на популярности у российских покупателей кузова типа седан. Нелегальные извозчики, которых я часто наблюдаю около одного большого торгового центра, вынуждены «донашивать» универсалы Lacetti, а не покупать новую Gentra. Ravon R4 – наиболее современную модель GM Uzbekistan, однако мне лично более симпатичен седанчик Nexia R3. Тоже, увы, трехобъемник, но в его очертаниях есть что-то уютное, добродушное, даже милое. Чего, увы, не могу сказать об угловатом и грубоватом на вид R4.

Попади в багажник!

Нет, своего покупателя он, безусловно, найдет. Во-первых, заведомую привлекательность ему обеспечил, собственно, Cobalt. Случайно обратил внимание: на небольшой автостоянке рядом с моим домом обнаружились аж три «Кобальта» разных цветов. Правда, здесь не было ни одного «Равона»… Они чаще «обитают» в провинциальных городках и поселках, где – опять же! – куда полезнее были бы универсалы. В уездном городке Тверской губернии я часто наблюдаю несколько «Пассатов» поколения В3 (то есть, минимум двадцатилетнего возраста!), все – универсалы.

А седан R4 сильно напоминает мне уменьшенную копию большого американского «дредноута», правда, не скажу точно, какого именно. Массивный передок, узкие стекла, пухлая «корма». Но, может быть, я зря сетую? Ведь 560-литровый объем багажника – это не так уж плохо для дачных и других бытовых перевозок. Да, только попробуйте в этот багажник попасть! Открывается он либо с кнопки на ключе-брелоке, либо механически, этим самым ключом. И больше никак. Не пытайтесь давить на замочную скважину на крышке, это бесполезно, кнопки в салоне тоже нет. Так что, если у вас запущен двигатель, и при этом надо что-то положить в багажник или вынуть из него, останавливайте мотор и выходите из машины с ключом. Потому что при работающем двигателе кнопки на ключе блокируются.

Есть у крышки багажника и еще один минус. При открывании пружины весело подбрасывают ее вверх, до вертикального положения. При этом замок на ней остается торчать наискось, направленный в сторону головы того, кто подошел к багажнику сзади. Наклоняясь вперед, будьте осторожны: об этот замок нетрудно приложиться лбом или макушкой.

Но в целом, конечно, багажник этого седана радует и объемом, и проемом – как погрузочным, так и тем, что открывается в сторону салона при складывании частей спинки заднего дивана. Высота этого проема … мм, но реализуется она не полностью, часть ее «съедают» части спинки, ложащиеся горизонтально не вровень с фальшполом багажника. Так что длинномеры порядка 178 см в салон пропихнуть можно, но они должны быть не слишком «толстыми». Добавим, что длина багажника при пятиместном размещении пассажиров составляет 1 м, а погрузочную высоту (73 см), увы, увеличивает 21-сантиметровый задний бортик.

Ravon R4 производится по полному циклу на заводе GM Uzbekistan (прежде – узбекско-южнокорейское совместное предприятие Uz Daewoo). В основе модели – «американец» Chevrolet Cobalt, появившийся в 2011 году. Продажи Ravon R4 в России начались в 2016 году. Внешние различия двух моделей – это лишь решетка радиатора и фирменная эмблема на ней. Светотехника оставлена без изменений. Тип кузова – седан, и других вариантов не планируется.

Под фальшполом располагается запаска-докатка на стальном диске. Она закреплена углублением вниз, и под ней размещен набор штатных водительских инструментов, так что в подполье уже не уложить что-то дополнительное. И никаких бонусных емкостей-отсеков-боксов внутри багажника R4 тоже нет.

Сзади в этом «Равоне» обнаруживается уютный диванчик, приятный на вид благодаря светлой велюровой отделке, очень мягкой на ощупь. Но достаточно ли она практичная? Не «засалится» ли в первый же год владения, а еще – не порвется ли? Ведь дачникам приходится возить самые разные вещи, да и пассажиры встречаются всякие. Например, в один из тестовых дней в салон без разрешения запрыгнул мой пёс Пушкин, мохнатый и по уши мокрый. Для него было приготовлено место сзади, там я закрыл диван сложенным в несколько раз брезентом. Так нет, псу больше понравилось спереди, и он, оставив отпечатки лап на водительском кресле, свернулся калачом на переднем пассажирском. Естественно, я прогнал его назад, но на сиденье осталось большое влажное пятно. К чести обивки, через несколько минут оно высохло без малейшего следа. Ну а вдруг пёс промок бы не после пробежки по росистой траве в поле, а, скажем, нашел болото и вернулся еще и грязным? Нет, чехлы сидений в светлом салоне «Равона» просто первейшая необходимость.

Торпедо отделано коричневаты пластиком, и это было бы интересно, но… Во-первых, верхняя часть панели очень сильно отражается в ветровом стекле при встречном солнце. Во-вторых, весь пластик жесткий, к тому же легко царапающийся. А в-третьих, подгонка деталей друг к другу оставляет желать много лучшего. Местами кажется, что элементы вырезаны вручную, ножом или ножницами, края неровные, зазоры неравномерные. Всё выдает бюджетный класс автомобиля. А еще, увы, присутствует запах «химии». Не такой сильный, как был в «китайцах» десяти-двенадцатилетней давности, однако ощутимый, особенно после стоянки автомобиля с закрытыми окнами на жаре. Скидки на новизну автомобиля недействительны: тестовый экземпляр был в эксплуатации уж точно несколько месяцев.

Несмотря на скромное количество регулировок кресла и рулевого колеса, я устроился на водительском месте удобно. Настройки поясничного подпора у сиденья нет. Подушка регулируется боковой рукояткой-шайбой не столько по высоте, сколько по углу наклона. Между передними креслами нет бокса-подлокотника. Руль настраивается только по высоте. Но скоба продольной регулировки кресла не выпирает вперед, как в Renault и Lada, и это радует, сделано аккуратно и продуманно.

Приборную панель я предпочел бы видеть с аналоговыми циферблатами, как в Lacetti / Gentra или в Aveo / Nexia R3. «Мотоциклетный» вариант мне нравится только в исполнении BMW. Скромных размеров электронную «приборку» можно простить тому же R2 за скромный же размер самого автомобиля. Но в «Равоне» R4 приборы выглядят просто как игрушечные. Хотя, например, измерять время разгона, глядя на меняющиеся цифровые показатели, не спорю, удобно. Но стрелки и шкалы привычнее. Я бы даже сказал – благороднее. Не случайно «живые» стрелки – это особый шик на дорогих моделях, в то время как, казалось бы, «нарисовать» на электронном экране можно все что угодно.

На центральной консоли в тестовой версии была штатная оригинальная аудиосистема с бирюзовой подсветкой скромного набора символики на небольшом дисплее. Ничего удивительного, для бюджетной модели и такая музыка – благо. Но меню устройства непростое, с похожими по функционалу и индикации «комбайнами» на Renault и Lada совладать проще. А тут пытаюсь подключить телефон по Bluetooth, но ничего не выходит, система предлагает воспользоваться уже подключенными девайсами. Значит, это как-то возможно? В итоге, нахожу функцию соединения совсем не там, где подсказывала логика.

Но, в целом, музыка в этой модели необходима, потому что седан Ravon R4 на ходу весьма шумноват. Даже слишком.

«Шумим, братец, шумим…»

У модели возможны два варианта коробки передач, пятиступенчатая механическая и автомат о шести диапазонах. Двигатель же один, полуторалитровый 106-сильный бензиновый. Прямой конкурент вазовскому агрегату практически аналогичной характеристики. Разница между моторами есть, и она не в пользу «россиянок». Ravon динамичнее, это я с уверенностью заявляю, так как хорошо знаком со 106-сильной «Ладой». Даже автоматический R4 вас не разочарует, и не смотрите на техническую характеристику, гласящую, что он набирает сотню с места за 12,6 с (механический на 0,9 с быстрее). Разгоняется узбекский седан очень напористо. Попробуйте его в деле, тут «очный» тест-драйв может оказаться очень полезным и убедительным.

Но вы не сможете не заметить, как автомобиль при разгоне шумит! Кажется, что слышна работа абсолютно всех механических соединений в агрегатах. И в двигателе, и в коробке-автомате. На тахометре всего две с половиной тысячи оборотов, а движок уже ревет. Правда, вот наблюдение, может быть, субъективное: при разгоне шум моторы выше, чем при равномерном движении с теми же оборотами. Так что при длительном движении по трассе шум вам уши не распилит. А вот при разгоне…

Автомат, вообще, стоит похвалить за плавность, то есть, почти полную незаметность переключений. Почти – потому что пару раз за десятидневный тест и почти 900-километровый пробег в коробке случались какие-то странности, как будто бы она не могла определиться с выбором передачи. Где-то на средних оборотах и городских, то есть, относительно небольших скоростях. Но, повторюсь, это была всего пара едва заметных заминок, в остальном автомат отработал тест прекрасно.

У него, кстати, есть возможность ручного выбора передач, и реализована она с помощью «тангенты» со значками «плюс» и «минус» на рукоятке селектора, практически аналогично моделям Ford. Мне эта реализация кажется не самой удобной, я бы предпочел перемещение селектора или подрулевые «лепестки». Но они, конечно, немыслимы на столь бюджетной модели, впрочем, возникает вопрос, нужно ли здесь ручное переключение вообще? В целях улучшения динамики? Проверим: разгонимся на трассе с 80 до 120 км/ч. В режиме D это произойдет примерно за 9-10 с, на пятой передаче – за 15-16 с, на четвертой – чуть быстрее, чем в D. Улучшить динамику включением третьей передачи не получается: обороты двигателя взлетают до красной зоны, и разгон фактически прекращается – но при этом автоматического переключения на ступень вверх не происходит.

А вниз? Тут автоматика срабатывает. Если при движении на пятой передаче при 4500 об/мин вы начнете разгон, то на пятой же передаче его и продолжите. А если обороты успеют упасть до 4000, при добавлении «газа» автоматически включится четвертая передача. Так, действительно, нужен ли этому автомобилю ручной режим? Возможно, он может стать компенсацией отсутствия у этой модели какого-либо «трекшн-контроля», помогающего в трудных условиях движения. Использование ручного выбора передач помогло бы водителю «выкрутиться» самому, без упования на страхующую электронику.

В одном из отзывов в Интернете читаю: «Перед коленями сидящих [сзади] остается еще 10-15 см до спинки переднего сиденья». Хотелось бы спросить: а вы действительно ездили именно в «Равоне» R4? Или вас возил на нем один из игроков сборной США по баскетболу? Ведь при моем росте 182 см позади кресла с «моей» установкой осталось 28 см свободного пространства – почти вдвое больше!

Но тут возникает вопрос, насколько показано «Равону» собственно бездорожье. Два примера иллюстрируют, что оно ему все-таки не показано. Так получилось, что тестовый R4 был «обут» не по сезону: летом на колесах стояли зимние шины, правда, нешипованные. На асфальте это практически никак не ощущалось. А вот на «местности» подопытный седан забастовал при подъеме на пустяшный бугорок, покрытый мокрой травой. Внатяг автомобиль отказался взбираться на него, «шлифовал» на месте, как на льду. Только с разгона удалось взять препятствие. И второй момент. Дорожный просвет у «Равона» R4 заявлен на уровне 160 мм, а при установке защиты картера – всего 140 мм (моя рулетка показала 145 мм). Какое уж тут бездорожье, особенно в сравнении с «Ладами», в том числе, с теми, которые не Cross…

Нет, этот мини-американец – «асфальтовый» дачник. Предназначен для фазенд и ранчо с хорошими, ровными подъездами. На неровных – будет трясти, и ощутимо. Очень жёсткая модель в плане подвески, перепрыгивать на скорости «лежачих полицейских» – ни-ни. Похоже, тут были взяты за образец параметры подвески одного из конкурентов – Renault Logan. «Лады» комфортнее, но по «звучанию» салона на неровных дорогах, «Равон», пожалуй, получше. Сверчков здесь минимум.

Однако жёсткая подвеска не обеспечивает ему отточенной управляемости. На дальних трассах автомобиль далек от стабильности на прямой, самопроизвольно меняет курс в асфальтовых колеях. Руль с гидроусилителем, совершающий немногим больше 2,5 оборота от упора до упора, не ощущается, как острый и точный. И держать его в руках не особенно приятно. Обод у баранки тонкий, стопроцентно пластиковый (зимой будет холодным), а на спицах нет ни единой кнопки управления. Хотя бы в топовой комплектации они должны быть, пусть даже, как в «Ладах», под одной рукой водителя.

Но в плане движения это удобство, в общем-то, не особенно важно. Приятно, что R4 сохраняет «бодрость духа» до значительных скоростей, и поддерживать на нем темп 135-140 км/ч легко. И если высокий уровень шума в салоне, а также неидеальная курсовая устойчивость будут его минусами, то экономичность – большим плюсом. Я попробовал провести приблизительные замеры и, пожалуй, могу подтвердить, что в плане потребления топлива «Равон» R4 обставит «Ладу Иксрей» с двигателем аналогичной мощности минимум на поллитра 92-го бензина на сотню километров пробега. А то и на целый литр. При средней скорости 120 км/ч тестовый седан расходовал около 7,1 л на 100 км, при 110 км/ч – порядка 6,8 л.

В городском же цикле автоматический R4 потреблял немногим более 10 л на сотню. Тоже неплохой показатель.

Лавры «предка»

О чем еще я забыл в ходе теста? Кажется, о тормозах. О них, собственно, и сказать нечего: работают, соответствуют классу машины. ABS задорно верещит на песке, но со своей задачей справляется. Еще из мелочей – маловаты наружные зеркала. При парковках надо научиться чувствовать задний габарит, так как за пухлым багажником он просматривается плохо, а штатного парктроника нет. Не понравился кондиционер, вернее, не сама «холодильная» установка, а вентилятор. При относительной московской жаре, около +25 – +27 градусов приходилось гонять вентилятор на третьей и даже максимальной четвертой скорости.

А что ценят в модели R4 ее владельцы? В Интернете нашлось несколько отзывов, и вот их краткое содержание. Кондиционер и мощность «печки» покупателям, наоборот, нравятся. Все без исключения отмечают просторный салон и большой багажник, действительно, в этом плане у «узбека» конкурентов мало. Подходит людям и мягкая велюровая обивка кресел, хотя многие сразу озаботились натягиванием чехлов.

Фильтром воздуха, поступающего в салон, «Равоны» не оборудуются. Но дотошные российские владельцы обнаружили, что место под установку фильтра есть – оно доступно через перчаточный ящик. Точно так же, как и в «Кобальте».

О динамике мнения разные. Кого-то она устраивает, кто-то считает ее пенсионерской. Коробки передач радуют, и та, и другая. Но есть нарекания к шумоизоляции, якобы, ее хорошо «пробивает» звук от зимних шипованных шин. Посадка за рулем вызывает разные мнения, кому-то мешают передние стойки при обзоре вперед.

Сразу после пуска двигателя «Равона R4» стрелка тахометра сначала неспешно доходит до отметки 8000 об/мин, затем чуть быстрее падает на нулевую отметку и лишь после этого останавливается на уровне реальных оборотов. Своеобразно… Мотоциклетная «приборка» с первых минут кажется мне тускловатой, устанавливаю ее яркость на максимум, да так и оставляю. Но, в принципе, ее показания не так уж сильно блекнут даже ярким солнечным днем. Цифровой спидометр в высокой точности не упрекнешь, его показания расходятся (правда, в минус) с табло, установленными в некоторых местах над скоростными трассами Подмосковья.

Подвеска у Ravon R4 такова: спереди стойки «МакФерсон», сзади полузависимая торсионная балка, в которой, видимо, для уменьшения массы, выполнено несколько больших отверстий (сквозь них виден проходящий внутри балки стабилизатор поперечной устойчивости). Далеко не все владельцы считают подвеску жесткой, многие, наоборот, оценивают ее, как комфортную. Но не за мягкость, а за непробиваемость на неровностях, то есть, фактически за беспроблемность (вкупе с простотой устройства). Сообщений о поломках в отзывах пока почти нет, машинки со старта продаж накатали немного, редчайшие гарантийные мелочи, вроде бы, парировались без вопросов. Но интересно, что выбор покупателей часто основывался на положительных отзывах о Chevrolet Cobalt, тот проявил себя надежным спутником дачников, даже при пробегах за сотню тысяч километров не огорчал «разрушениями». Неприхотливый двигатель с цепным приводом ГРМ и механической регулировкой клапанных зазоров (то есть, без гидрокомпенсаторов) по расходу топлива оказался очень близким к паспортным данным – собственно, так же, как и у «Равона» R4.

Вот только у многих возникает сомнение в ликвидности марки Ravon на вторичном рынке. Да уж, думаю, даже подержанный, но «чистокровный» Cobalt в этом плане имеет гораздо больше шансов быть выгодно перепроданным. А Ravon часто принимают за «китайца» и ставят на одну доску с моделями из Поднебесной. Основные конкуренты берут массовостью – это, конечно, Renault и Lada. Но популярный Logan, российские «Весты»-универсалы и Largus дороже, а соизмеримые по цене «Калины» и «Гранты» однозначно проигрывают «Равону R4» в плане размеров багажника и особенно салона.

Помимо большого полезного объема, Ravon R4, на мой взгляд, обладает неплохой динамикой, и это может привлечь на его сторону покупателей среднего и младшего среднего возраста, любящих, как говорят… погорячее? Нет, конечно, о «горячем» речь не идет, лишь о чуть лучшей динамике с сопоставимым «нашим» 106 сильным мотором. В целом, назвать его откровенно пенсионерским я не могу, хотя он как нельзя лучше подойдет типичным российским дачникам – с их укоренившимися представлениями об экологичности пригородного отдыха, бесплатности выращенных на своем участке овощей и фруктов, а также о престижности автомобилей с кузовом седан, независимо от их размера. Несмотря на изменение экономических отношений в стране, таких людей остается еще очень и очень много. Возможно, повышение пенсионного возраста что-то изменит в их сознании.

Что касается лично меня, то по моим представлениям на ранчо и фазенды надо ездить на фургонах, «каблучках», пикапах, в крайнем случае, на универсалах. В данном случае мои симпатии все же на стороне моделей Lada. Окажись я сейчас перед выбором автомобиля такого класса, непременно «дотянул» бы финансово до покупки Vesta SW или «Ларгуса».

Технические характеристики Ravon R4 1.5 AT ГАБАРИТЫ, ММ 4479 х 1735 х 1514 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2620 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 160 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 563 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1210 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1485 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 106 / 5800 МАКС. МОМЕНТ, НМ, ПРИ ОБ/МИН 134 / 4000 ТРАНСМИССИЯ автоматическая, 6-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 170 РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С 12,6 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 8,5 ОБЪЕМ БАКА, Л 47