Автомобильный портал Motorpage
27 июн 2019

В Россию едут «Равоны»

В Россию едут «Равоны»
Автор фото: фирма-производитель

Марка Ravon возвращается на российский рынок с седаном R3 Nexia и хэтчбеком R2. Обе эти модели уже прошли сертификацию

Согласно ОТТС на «Нексию», автомобиль предложат с безальтернативным четырехцилиндровым мотором объемом 1,5 литра мощностью 106 лошадиных сил. Местом сборки указан завод в Узбекистане, хотя ранее сообщалось о переносе производства «Равонов» на мощности завода Derways в Черкесске.

К сожалению, какой-либо информации о цене Ravon R3 на данный момент нет. Однако есть данные, что, например, розничная цена Ravon R2 после возвращения составит от 799 900 до 849 000 рублей. Как и прежде, хэтчбек предложат в России с 1,2-литровым 85-сильным мотором в сочетании с 4-диапазонной автоматической коробкой передач. Для сравнения, в первой половине 2018 году эту модель можно было купить примерно за полмиллиона рублей.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Ravon R2

Автомобили Ravon скоро начнут выпускать в России

24 мая 2019
Ravon

Автомобили Ravon начнут собирать в России

15 апреля 2019

GM Uzbekistan возобновляет экспорт

08 апреля 2019
Ravon R2

Ravon возвращается

21 марта 2019
Ravon

Ravon возобновил поставки в Россию

10 января 2019

Предприятие GM Uzbekistan - судьба решена

25 декабря 2018

 Новости Ravon

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Isuzu D-Max - isuzu d-max 2019 что заставило провести тест обновленного isuzu d-max в тайге? Тест драйв
26 июня 2019

Isuzu D-Max
"Что заставило провести тест обновленного Isuzu D-Max в тайге?"
Hyundai Creta - hyundai creta 2016 показывает женщинам границы экономии
Тест драйв
24 июня 2019

Hyundai Creta
"Hyundai Creta показывает женщинам границы экономии"
Lada Granta Cross - lada granta cross 2019 кроссовки, размер s
Тест драйв
20 июня 2019

Lada Granta Cross
"Кроссовки, размер S"
Mitsubishi ASX - mitsubishi asx 2017 тройка удалая
Автопутешествия
17 июня 2019

Mitsubishi ASX
"Тройка удалая"

Написано новостей:

2 3 6 5 0