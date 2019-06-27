В Россию едут «Равоны»

Марка Ravon возвращается на российский рынок с седаном R3 Nexia и хэтчбеком R2. Обе эти модели уже прошли сертификацию

Согласно ОТТС на «Нексию», автомобиль предложат с безальтернативным четырехцилиндровым мотором объемом 1,5 литра мощностью 106 лошадиных сил. Местом сборки указан завод в Узбекистане, хотя ранее сообщалось о переносе производства «Равонов» на мощности завода Derways в Черкесске.

К сожалению, какой-либо информации о цене Ravon R3 на данный момент нет. Однако есть данные, что, например, розничная цена Ravon R2 после возвращения составит от 799 900 до 849 000 рублей. Как и прежде, хэтчбек предложат в России с 1,2-литровым 85-сильным мотором в сочетании с 4-диапазонной автоматической коробкой передач. Для сравнения, в первой половине 2018 году эту модель можно было купить примерно за полмиллиона рублей.