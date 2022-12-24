Компания Skywell – это новый игрок на российском рынке, но не без амбиций. Представители марки называют фирму – одним из ведущих производителей электрокаров в Китае, а сами машины, едва ли не высокотехнологичным и премиальным продуктом. Впрочем, на поверку оказывается, что в истории Skywell есть очень много белых пятен

Раз уж затронули историю компании, то о ней и продолжим говорить, ведь интересного здесь немало. Skywell, как бы его не пытались рекламировать, нельзя ставить в один ряд с гигантскими китайскими концернами вроде FAW или BYD. Зародилась компания еще в конце восьмидесятых годов, правда называлась она совсем иначе – Skyworth и занималась выпуском бытовой электроники – в основном пультов для телевизоров, кондиционеров и прочей техники. «Подняв денег на пультах» основатель компании, Хуан Хуншэн, он же Стивен Вонг, решил строить свою маленькую империю и к началу нулевых, Skyworth превратилась в полноценный холдинг, в активе которого есть подразделения, которые занимаются даже недвижимостью. Автомобильным бизнесом господин Вонг занялся в 2010 году, купив производителя автобусов «Nanjing Golden Dragon Bus». Сейчас в гамме есть автобусы (в том числе электрические), грузовики и легкий коммерческий транспорт. А в 2019 году была создана дочерняя структура Jiangsu Tianmei Automobile для разработки и производства легковушек. Собственно, историю бренда Skywell нужно отсчитывать именно с 2019 года. Забавно, но в Китае машины концерна продаются под материнским брендом Skyworth, а в США они носят наименование «Imperium». Во всем мире же насчитывается до 15 брендов, под которыми продаются одни и те же машины!

Почему так происходит? Все просто - представительств компании нигде, кроме как в самом Китае нет – Skyworth просто заключает дистрибутивные контракты с местными компаниями, которые предпочитают использовать собственный «нейминг». Предвкушая ваш немой вопрос, отвечаю – да, Skywell в России (спасибо, что не стали городить огород с именами) – это не представительство, а простой дистрибьютор - со своими ограничениями, о которых мы еще впоследствии поговорим.

Прикрываясь великим художником

Впрочем, вернемся к самому автомобилю и начнем с дизайна. На удивление, он получился достаточно строгим и солидным – нет здесь ни причудливых форм, ни вычурных деталей – за исключением, пожалуй, ярко-красной подсветки надписи «Skywell», которая навевает на инфернальные мысли. С другой стороны, автомобиль нельзя назвать самобытным – он похож сразу на всех – и на продукцию концерна Volkswagen, и на Mercedes, и немножко на Porsche. Возникает вопрос, неужели Джейсон Хилл (ведущий дизайнер Skywell ET5) не смог придать машине индивидуальности? Ведь он же, например, создал шикарный концепт Porsche Carrera GT Concept. Секрет заключается в том, что пик творчества мэтра пришелся на двухтысячные годы – тогда он работал и в Porsche, и Mercedes. В 2005 году же Хилл основал консалтинговую дизайн-студию «Eleven», которая и стала консультировать автомобильные бренды. Сам же художник сконцентрировался на разработке дизайнов лодок и катеров. Так что, заявления Skywell о том, что машину им рисовал сам ДЖЕЙСОН ХИЛЛ, являются не более чем фикцией. С большой долей вероятности, компания просто сотрудничала с его студией, где специалисты и разработали кроссоверу такой «усредненный» дизайн.

Почему я говорю об этом с такой уверенностью? Поясню - презентация Skywell ET5 состоялась в конце 2020 года, а несколькими месяцами позже другой китайский бренд - Evergrande, представил свой кроссовер Hengchi 9, где в графе дизайнера гордо сияло имя Джейсона Хилла! Конечно же, я не художник, но как мне кажется, достаточно сложно разрабатывать дизайн двух машин одновременно…

В любом случае, о дизайне Skywell ET5 можно сказать одно – не отторгает, но и не притягивает. Перед нами простой, среднестатистический кроссовер. К слову, по размерам ET5 слегка превосходит популярные кроссоверы Mitsubishi Outlander и Skoda Kodiaq – длина составляет 4 698 мм, колесная база – 2 800 мм.

Начинаем процедуру «перильстации»

Переходим к интерьеру и здесь просто рай для тех, кто любит критиковать китайские автомобили. Дорогие материалы отделки, которые не сочетаются между собой – в наличии, мультимединые и бортовые системы с меню, которое нельзя понять трезвым – тоже. Тут, кстати, потенциальных владельцев Skywell ждет много курьезов. Взять тот же «перильстационный режим», который мы вынесли в заголовок. Господа читатели, ваше мнение – что скрывается за этим словосочетанием? Ответ прост – режим спуска с горы. Хотите еще загадку? Пожалуйста - режим «удобные услуги» и «режим курения». В первом случае мы говорим о регулировках кресел и памяти сидений, а во втором о системе ионизации воздуха. Вообще, как мне показалось, китайцы запихивали сюда опций по цыганскому принципу – чем больше китча, чем лучше. Зачем здесь, например, делать по отдельной кнопке на складывание каждого зеркала? Или зачем делать странные режимы вроде «дискотеки» ?Да, тут и такое есть - машина начинает моргать всеми световыми приборами в такт музыке, которая, правда, ограничена лишь тремя треками (своих не добавить). Хорошо, допустим, разработчики Skywell сделали ставку на вау-фактор, который в моем случае не сработал. Зато прекрасно сработал триггер на отсутствие таких полезных опций, как обогрев руля, обогрев заднего дивана, обогрев лобового стекла, протоколы Apple Car Play и Android Auto…

Впрочем, дабы не казаться оголтелым критиком, назову вещи, которые стоит похвалить. Во-первых, большая колесная база обеспечила и хороший запас пространства в салоне. Во-вторых, есть множество USB-зарядок, что для гаджетоманов будет плюсом. Есть даже розетка на 220 вольт. Занятно, но российские представители Skywell сделали на это особый упор, запитав от розетки гриль, на котором был приготовлен обед. А что однозначно заслуживает внимания, так это удобные передние кресла – их профиль оптимален, а подушка обладает достаточной длинной (редкость в китайских машинах), так что в коленях ноги не провисают.

О бедной батарее замолвите слово

Прежде чем рассказать о поведении машины на ходу, я должен заметить, что Skywell ET5 – это флагманская модель , которая метит в премиальный сегмент. К сожалению, как мне кажется, техническая составляющая автомобиля не позволит занять ему место под солнцем. Честно говоря, я даже не знаю с чего начать – ибо везде замечаешь некоторые недоработки. Давайте, пожалуй, поговорим о самом простом – об аккумуляторе и запасе хода. Итак, тяговую батарею поставляет китайская фирма Farasis Energy, которая также сотрудничает с Мерседесом. Емкость в 72 киловатт-часа обеспечивает запас хода в 520 километров. Проблема вся в том, что эти цифры высчитаны по устаревшему циклу NEDC. К слову, независимые специалисты делали измерения по актуальному циклу WLTP и получили более скромные 400 километров. Кроме того, есть небольшой нюанс с временем зарядки – стандартные городские станции мощностью в 22 киловатта восполнят батареи за 6-7 часов. Можно заряжать машину и от бытовой сети, тогда придется ждать около 12 часов. Можно поехать на быструю зарядку, где вас ждет один неприятный нюанс. От 60-киловаттной станции вы сможете зарядиться где-то за час, от более мощных 150-киловаттных станций – за тот же период, и никак быстрее. Забудьте про получасовую зарядку – Skywell ET5 просто не умеет «забирать» больше 60 киловатт энергии!

Рок-группа «Тормозная колодка»

Стоим на одном из сочинских светофоров на небольшом 10-градусном подъемчике, зажигается зеленый свет – жму на газ. Кроссовер начинает шлифовать на месте передними колесами и лишь через несколько секунд трогается вперед. Ради интереса пробую повторить – останавливаюсь на подъеме и начинаю движение – эффект тот же! В чем дело – опять же в батарее. Дело в том, что ее вес достигает 450 килограмм, а разместили ее ближе к задней оси. В итоге мы получаем эффект плуга – привод идет на передние колеса, но развесовка такая, что задняя часть машины загружена куда больше чем передок, отсюда и такая «шлифовка». Схожая картина наблюдается и на выходе из крутых поворотов – заднюю ось просто начинает сносить! Несколько поправить положение могли бы тормозная система и страховочная электроника. К сожалению, настроены они крайне странным образом - все вышеперечисленное происходило при включенной системе стабилизации! Ее явно надо дорабатывать – ибо срабатывает она под самый конец. С тормозами тоже все непонятно - у педали практически отсутствует свободный ход, даже если нажать на нее слегка – то есть шанс увести машину в юз. Или взять, к примеру, помощника при спуске с горы, электроника работает очень грубо – она не «прикусывает» тормоза постепенно, она срабатывает, что называется в отбой – схватил-отпустил. Причем все это сопровождается таким металлическим лязгом, что на голове потихоньку седеют волосы…

Помните, что я упомянул о сносе задней оси в поворотах? К сожалению, рулевое управление здесь тоже настроено со странностями – электрический усилитель, что называется, аморфен – с набором скорости руль практически не отдает сопротивления, да и в спортивном режиме разницы тоже никакой нет. Подвеску же могли бы сделать и по комфортнее - она совершенно не любит мелких неровностей, причем в таком режиме езды постоянно наблюдалось дребезжание в районе рулевой рейки… и это работа инженеров компании HORIBA MIRA, которые доводили до ума машины Jaguar и Land Rover? (еще одно маркетинговое заявление Skywell). При всем прочем кроссовер демонстрирует неплохую динамику – разгон до сотни занимает около восьми секунд, да и обгоны на нем выполнять одно удовольствие – нажал на газ и «выстрелил», весь крутящий момент доступен практически сразу, но это касается всех электромобилей.

Суп не сварили

К сожалению, я вынужден признать, что не слишком верю в успех Skywell ET5. Уж больно маркетинговым получился продукт. Поясню – автомобиль создавался компанией, за плечами которой нет серьезного автомобильного бэкграунда – нет специалистов, которые могли бы довести машину до ума! Ведь автомобиль, это не просто компиляция дорогущих составляющих именитых брендов – это настройка и доводка руками профессионалов. Проще говоря, мало накидать в кастрюлю овощей и мяса – борщ требуется и правильно сварить. И здесь я даже не буду обращаться к европейским маркам. Взять тот же китайский концерн Geely – они не просто купили Volvo, они стали обмениваться со шведами технологиями, и привлекать шведских специалистов к своим проектам. В результате мы получаем продукт, который заслуживает внимания.

О Skywell ET5, я пока такого сказать не могу – машину надо дорабатывать. Перспективы же на российском рынке тоже туманны. В начале материала я сказал, что представительства марки в России нет – есть только дистрибьютор и дилеры, которые получили контракты на реализацию машин. На словах у нас есть и гарантия, и достойное сервисное обслуживание, а что будет на деле? Взять те же самые запчасти – как будет реализована логистика? У других китайских игроков есть и склады, и запасы, тот же Haval имеет свой собственный завод.… Опять же, представители марки пообещали передать в центральный офис все пожелания по доработкам, хотя бы по добавлению зимних опций. Вопрос в том, а будет ли производитель заморачиваться… наш рынок, вряд ли, можно назвать для него приоритетным... В общем, слоган компании Skywell: All is Well!» (все будет хорошо) пока воспринимается, как «небохорошо» - кривовато…

P.S. В заключении мне хочется высказаться на предмет отсутствия какой-либо выгоды электрокара перед обычной машиной с ДВС. Сейчас в нашей стране этот сегмент не сильно развит, его пытаются стимулировать различными льготами – бесплатной парковкой, отсутствием налогового сбора, бесплатной же зарядкой. Но вы же не думаете, что так будет вечно, правда? Со 100-процентной уверенностью можно заявлять, что чем больше будет развиваться сегмент электрокаров, тем быстрее начнут отменять льготы. В таких условиях на сцену выходит простая арифметика. Быстрые, зарядки в большинстве своем, уже являются платными – один киловатт энергии на такой станции стоит около 22 рублей. Наш тестовый Skywell ET5 расходовал на сотню около 19 киловатт. Перемножаем показатели между собой и получаем следующее – сто километров пути обойдутся вам в 418 рублей. Теперь берем машину с ДВС – средний расход по трассе около десяти литров. Стоимость одного литра бензина (АИ-92) составляет около 48 рублей. Перемножаем и получаем итог – 480 рублей вы потратите на 100 километров пути. Не такая уж и великая экономия получается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SKYWELL ET5 ГАБАРИТЫ, ММ 4698×1908×1696 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2800 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 160 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 465 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1955 ТИП ДВИГАТЕЛЯ электрический МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С./ОБ/МИН 208 ПРИВОД передний ТРАНСМИССИЯ бесступенчатая МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 150 ВРЕМЯ РАЗГОНА 0–100 КМ/Ч, С 8,5