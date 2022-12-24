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«Небохорошо»
Логотип Skywell

Skywell ET5 (2022) вид спереди
Дизайн автомобиля строг и солиден, правда, запоминающихся деталей практически нет
Skywell ET5 (2022) вид сзади
Разве что ярко-красная подсветка Skywell бросается в глаза
Skywell ET5 (2022) вид спередиSkywell ET5 (2022) вид сбокуSkywell ET5 (2022) вид сзади
Skywell ET5 (2022) салон
Интерьер сочетает в себе целое множество фактур - дерево, пластик, металл
Skywell ET5 (2022) передние кресла
Передние кресла очень удобны даже для высоких людей
Skywell ET5 (2022) салон
Благодаря большой колесной базе мы получаем вместительный салон
Skywell ET5 (2022) задний диван
Клавиши на спинке переднего кресла - знак того что на Skywell можно возить и VIP-пассажиров
Skywell ET5 (2022) передние кресла
Один из странных режимов "сон" - водительское кресло раскладывается в ровную площадку
Skywell ET5 (2022) розетка на 220 вольт
В наличии есть розетка на 220 вольт - удобно
Skywell ET5 (2022) второй ряд
От нее можно даже запитать мощный гриль
Skywell ET5 (2022) багажное отделение
Объем багажника - 467 литров. Это неплохой показатель
Skywell ET5 (2022) багажное отделение
Под фальшполом находится удобное "подполье"
Skywell ET5 (2022) моторный отсек
204-сильный мотор скрыт защитным кожухом
Skywell ET5 (2022) моторный отсек
Он легко снимается, и появляется хороший доступ ко всем узлам
Skywell ET5 (2022) разъем зарядки
Разъемы хорошо защищены от влаги
Skywell ET5 (2022) на зарядке
К сожалению, от быстрых станций автомобиль заряжается не мене сорока минут
Skywell ET5 (2022) вид спередиSkywell ET5 (2022) вид сзади

Компания Skywell – это новый игрок на российском рынке, но не без амбиций. Представители марки называют фирму – одним из ведущих производителей электрокаров в Китае, а сами машины, едва ли не высокотехнологичным и премиальным продуктом.  Впрочем, на поверку оказывается, что в истории Skywell есть очень много белых пятен

Раз уж затронули историю компании, то о ней и продолжим говорить, ведь интересного здесь немало.  Skywell, как бы его не пытались рекламировать, нельзя ставить в один ряд с гигантскими китайскими концернами вроде FAW или BYD.  Зародилась компания еще в конце восьмидесятых годов, правда называлась она совсем иначе – Skyworth и занималась выпуском бытовой электроники – в основном пультов для телевизоров, кондиционеров и прочей техники. «Подняв денег на пультах» основатель компании, Хуан Хуншэн, он же Стивен Вонг, решил строить свою маленькую империю и к началу нулевых, Skyworth превратилась в полноценный холдинг, в активе которого  есть подразделения, которые занимаются даже недвижимостью. Автомобильным бизнесом господин Вонг занялся в 2010 году, купив производителя автобусов «Nanjing Golden Dragon Bus». Сейчас в гамме есть автобусы (в том числе электрические), грузовики и легкий коммерческий транспорт. А в 2019 году была создана дочерняя структура Jiangsu Tianmei Automobile для разработки и производства легковушек. Собственно, историю бренда Skywell нужно отсчитывать именно с 2019 года. Забавно, но в Китае машины концерна продаются под материнским брендом Skyworth, а в США они носят наименование «Imperium». Во всем мире же насчитывается до 15 брендов, под которыми продаются одни и те же машины!

Почему так происходит? Все просто  - представительств компании нигде, кроме как в самом Китае нет – Skyworth просто заключает дистрибутивные контракты с местными компаниями, которые предпочитают использовать собственный «нейминг».  Предвкушая ваш немой вопрос, отвечаю – да, Skywell в России (спасибо, что не стали городить огород с именами) – это не представительство, а простой дистрибьютор  - со своими ограничениями, о которых мы еще впоследствии поговорим.

Прикрываясь великим художником

Впрочем, вернемся к самому автомобилю и начнем с дизайна. На удивление, он получился достаточно строгим и солидным – нет здесь ни причудливых форм, ни вычурных деталей – за исключением, пожалуй, ярко-красной подсветки надписи «Skywell», которая навевает на инфернальные мысли.   С другой стороны, автомобиль нельзя назвать самобытным – он похож сразу на всех – и на продукцию концерна Volkswagen, и на Mercedes, и немножко на Porsche. Возникает  вопрос, неужели  Джейсон Хилл (ведущий дизайнер Skywell ET5) не смог придать машине индивидуальности? Ведь он же, например, создал шикарный концепт Porsche Carrera GT Concept.  Секрет заключается в том, что пик творчества мэтра пришелся на двухтысячные годы – тогда он работал и в Porsche, и Mercedes. В 2005 году же Хилл основал консалтинговую дизайн-студию «Eleven», которая и стала консультировать автомобильные бренды. Сам же художник сконцентрировался на разработке дизайнов лодок и катеров.  Так что, заявления Skywell о том, что машину им рисовал сам ДЖЕЙСОН ХИЛЛ, являются не более чем фикцией.  С большой долей вероятности, компания просто сотрудничала с его студией, где специалисты и разработали кроссоверу такой «усредненный» дизайн.

Почему я говорю об этом с такой уверенностью?  Поясню -  презентация Skywell ET5 состоялась в конце 2020 года, а несколькими месяцами позже другой китайский бренд - Evergrande, представил свой кроссовер Hengchi 9, где в графе дизайнера гордо сияло имя Джейсона Хилла! Конечно же, я не художник, но как мне кажется, достаточно сложно разрабатывать дизайн двух машин одновременно… 

В любом случае, о дизайне Skywell ET5 можно сказать одно – не отторгает, но и не притягивает. Перед нами простой, среднестатистический кроссовер.  К слову, по размерам ET5 слегка превосходит популярные кроссоверы Mitsubishi Outlander и Skoda Kodiaq  – длина составляет 4 698 мм, колесная база – 2 800 мм.

Начинаем процедуру «перильстации»

Переходим к интерьеру и здесь просто рай для тех, кто любит критиковать китайские автомобили.  Дорогие материалы отделки, которые не сочетаются между собой – в наличии, мультимединые и бортовые системы с меню, которое нельзя понять трезвым – тоже. Тут, кстати, потенциальных владельцев Skywell ждет много курьезов.  Взять тот же «перильстационный режим», который мы вынесли в заголовок. Господа читатели, ваше мнение – что скрывается за этим словосочетанием?  Ответ прост – режим спуска с горы.  Хотите еще загадку? Пожалуйста - режим «удобные услуги» и «режим курения».  В первом случае мы говорим о регулировках кресел и памяти сидений, а во втором о системе ионизации воздуха. Вообще, как мне показалось, китайцы запихивали сюда опций по цыганскому принципу – чем больше китча, чем лучше. Зачем  здесь, например, делать по отдельной кнопке на складывание каждого зеркала? Или зачем делать  странные режимы вроде «дискотеки» ?Да, тут и такое есть - машина начинает моргать всеми световыми приборами в такт музыке, которая, правда, ограничена лишь тремя треками (своих не добавить). Хорошо, допустим, разработчики Skywell сделали ставку на вау-фактор, который в моем случае не сработал. Зато прекрасно сработал триггер на отсутствие таких полезных опций, как  обогрев руля, обогрев заднего дивана, обогрев лобового стекла, протоколы Apple Car Play и Android Auto…

Впрочем, дабы не казаться оголтелым критиком, назову вещи, которые стоит похвалить. Во-первых, большая колесная база обеспечила и хороший запас пространства в салоне. Во-вторых, есть множество USB-зарядок, что для гаджетоманов будет плюсом. Есть даже розетка на 220 вольт. Занятно, но российские представители Skywell сделали на это особый упор, запитав от розетки гриль, на котором был приготовлен обед. А что однозначно заслуживает внимания, так это удобные передние кресла – их профиль оптимален, а подушка обладает достаточной длинной (редкость в китайских машинах), так что в коленях ноги не провисают.

О бедной батарее замолвите слово

Прежде чем рассказать о поведении машины на ходу, я должен заметить, что Skywell ET5 – это флагманская модель , которая метит в премиальный сегмент. К сожалению, как мне кажется, техническая составляющая автомобиля не позволит занять ему место под солнцем. Честно говоря, я даже не знаю с чего начать – ибо везде замечаешь некоторые недоработки.  Давайте, пожалуй, поговорим о самом простом –  об аккумуляторе и запасе хода.  Итак, тяговую батарею поставляет китайская фирма Farasis Energy, которая также сотрудничает с Мерседесом.  Емкость в 72 киловатт-часа обеспечивает запас хода в 520 километров. Проблема вся в том, что эти цифры высчитаны по устаревшему циклу NEDC. К слову, независимые специалисты делали измерения по актуальному циклу WLTP и получили более скромные 400 километров. Кроме того,  есть небольшой нюанс с временем зарядки – стандартные городские станции мощностью в 22 киловатта восполнят батареи за 6-7 часов. Можно заряжать машину и от бытовой сети, тогда придется ждать около 12 часов.  Можно поехать на быструю зарядку, где вас ждет один неприятный нюанс. От 60-киловаттной станции вы сможете зарядиться  где-то за час, от более мощных 150-киловаттных станций – за тот же период, и никак быстрее. Забудьте про получасовую зарядку – Skywell ET5 просто не умеет «забирать» больше 60 киловатт энергии!

Рок-группа «Тормозная колодка»

Стоим на одном из сочинских светофоров на небольшом 10-градусном подъемчике, зажигается зеленый свет – жму на газ. Кроссовер начинает шлифовать на месте передними колесами и лишь через несколько секунд трогается вперед. Ради интереса пробую повторить – останавливаюсь на подъеме и начинаю движение – эффект тот же! В чем дело – опять же в батарее. Дело в том, что ее вес достигает 450 килограмм, а разместили ее ближе к задней оси. В итоге мы получаем эффект плуга – привод идет на передние колеса, но развесовка  такая, что задняя часть машины загружена куда больше чем передок, отсюда и такая «шлифовка».  Схожая картина наблюдается и на выходе из крутых поворотов – заднюю ось просто начинает сносить! Несколько поправить положение могли бы  тормозная система и страховочная электроника.  К сожалению, настроены они крайне странным образом -  все вышеперечисленное происходило при включенной системе стабилизации! Ее явно надо дорабатывать – ибо срабатывает она под самый конец. С тормозами тоже все непонятно -  у педали практически отсутствует свободный ход, даже если нажать на нее слегка – то есть шанс увести машину в юз. Или взять, к примеру, помощника при спуске с горы, электроника работает очень грубо – она не «прикусывает» тормоза постепенно, она срабатывает, что называется в отбой – схватил-отпустил. Причем все это сопровождается таким металлическим лязгом, что на голове потихоньку седеют волосы…

Помните, что я упомянул о сносе задней оси в поворотах? К сожалению, рулевое управление здесь тоже настроено со странностями – электрический усилитель, что называется, аморфен – с набором скорости руль практически не отдает сопротивления, да и в спортивном режиме разницы тоже никакой нет.  Подвеску же могли бы сделать и по комфортнее -  она совершенно не любит мелких неровностей, причем в таком режиме езды постоянно наблюдалось дребезжание в районе рулевой рейки…  и это работа инженеров компании HORIBA MIRA, которые доводили до ума машины Jaguar и Land Rover? (еще одно маркетинговое заявление Skywell). При всем прочем кроссовер демонстрирует неплохую динамику – разгон до сотни занимает около восьми секунд, да и обгоны на нем выполнять одно удовольствие – нажал на газ и «выстрелил», весь крутящий момент доступен практически сразу, но это касается всех электромобилей.

Суп не сварили

К сожалению, я вынужден признать, что не слишком верю в успех Skywell ET5. Уж больно маркетинговым получился продукт.  Поясню – автомобиль создавался компанией, за плечами которой нет  серьезного автомобильного бэкграунда – нет специалистов, которые могли бы довести машину до ума! Ведь автомобиль, это не просто компиляция дорогущих составляющих именитых брендов – это настройка и доводка руками профессионалов.  Проще говоря, мало накидать в кастрюлю овощей и мяса – борщ требуется и правильно сварить. И здесь я даже не буду обращаться к европейским маркам. Взять тот же китайский концерн Geely – они не просто купили Volvo, они стали обмениваться со шведами технологиями, и привлекать шведских специалистов к своим проектам. В результате мы  получаем продукт, который заслуживает внимания.

О Skywell ET5, я пока такого сказать не могу – машину надо дорабатывать. Перспективы же на российском рынке тоже туманны. В начале материала я сказал, что представительства марки в России нет – есть только дистрибьютор и дилеры, которые получили контракты на реализацию машин. На словах у нас есть и гарантия, и достойное сервисное обслуживание, а что будет на деле? Взять те же самые запчасти – как будет реализована логистика? У других китайских игроков есть и склады, и запасы, тот же Haval имеет свой собственный завод.… Опять же, представители марки пообещали передать в центральный офис все пожелания по доработкам, хотя бы по добавлению зимних опций. Вопрос в том, а будет ли производитель заморачиваться… наш рынок, вряд ли, можно назвать для него приоритетным... В общем, слоган компании Skywell: All is Well!» (все будет хорошо) пока воспринимается, как «небохорошо» - кривовато…

P.S. В заключении мне хочется высказаться на предмет отсутствия какой-либо выгоды электрокара перед  обычной машиной с ДВС. Сейчас  в нашей стране этот сегмент не сильно развит, его пытаются стимулировать различными льготами – бесплатной парковкой, отсутствием налогового сбора, бесплатной же зарядкой. Но вы же не думаете, что так будет вечно, правда? Со 100-процентной уверенностью можно заявлять, что чем больше будет развиваться сегмент электрокаров, тем быстрее начнут отменять льготы.  В таких условиях на сцену выходит простая арифметика.  Быстрые, зарядки в большинстве своем, уже являются платными – один киловатт энергии на такой станции стоит около 22 рублей. Наш тестовый Skywell ET5 расходовал на сотню около 19 киловатт. Перемножаем показатели между собой и получаем следующее – сто километров пути обойдутся вам в 418 рублей. Теперь берем машину с ДВС – средний расход по трассе около десяти литров. Стоимость одного литра бензина (АИ-92) составляет около 48 рублей. Перемножаем и получаем итог – 480 рублей вы потратите на 100 километров пути.  Не такая уж и великая экономия получается.

       

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SKYWELL ET5

ГАБАРИТЫ, ММ

4698×1908×1696

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2800

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

160

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л

465

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1955

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

электрический

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С./ОБ/МИН

208

ПРИВОД

передний

ТРАНСМИССИЯ

бесступенчатая

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

150

ВРЕМЯ РАЗГОНА 0–100 КМ/Ч, С

8,5

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