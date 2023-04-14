Skywell ET5 получил в России новую комплектацию

Список доступных в России вариантов исполнения вседорожника Skywell ET5 пополнился новой комплектацией Luxury+, которая стала самой дорогой

Ее ключевые отличия – наличие системы контроля слепых зон и 4-х камер панорамного обзора. Наличие этих опций повысит безопасность при перестроениях и позволит водителям удобнее и проще парковаться в ограниченных пространствах. Также электрокроссовер оснащен полным комплексом помощников водителю: от адаптивного круиз-контроля с функцией остановки и системы распознавания дорожных знаков до функции автоматической парковки.

Что касается технических характеристик, то на машине установлена батарея емкостью 72 кВт*ч, которая обеспечивает пробег до 400 километров. Мощность электродвигателя составляет 204 лошадиные силы, а разгон за 7.9 секунды до 100 км/ч.