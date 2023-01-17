Российский офис Skywell прокомментировал «ужасный» краш-тест

Несколько дней назад российские СМИ писали о том, что кроссовер Skywell ET5 не смог достойно справиться с краш-тестом в Китае, заработав лишь одну звезду из пяти возможных. Вышеуказанная модель официально продается и в России - российский офис марки отреагировал на ситуацию

Несложно догадаться – людей уверили в том, что поводов для беспокойства нет. Оказывается, китайские автомобили и те, что идут на экспорт серьезно отличаются друг от друга, ибо делаются из разных материалов и компонентов. То есть, можно сказать, что экспортные машины в буквальном смысле крепче своих местных аналогов.

В качестве некоторого доказательства представительство приводит наличие у модели сертификатов как российского НАМИ, так и немецкого ведомства TÜV.