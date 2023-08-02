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2 авг 2023

Skywell привезет в Россию электрический фургон D11

Skywell привезет в Россию электрический фургон D11

Китайская компания Skywell планирует расширить российский модельный ряд за счет электрического фургона D11. В Китае автомобиль оценивается от 289 800 юаней (примерно 3 706 000 рублей)

На китайском рынке автомобиль предложен в двух вариантах: со стандартной и высокой крышей. В связи с этим габариты фургона отличаются: длина - 5960 мм., ширина - 2020 мм.,  высота - 2360 мм. (у высокой версии 2650 мм). Колесная база - 3665 мм. Стандартные размеры грузового отсека - 3450х1780х1710 мм., а у высокой версии - 3450х1780х2000 мм.

Skywell D11 оснащается одним электромотором, расположенным на задней оси. Мощность - 136 л.с. Максимальная скорость - 100 км/ч. Батарея емкостью 73,6 кВТ*ч позволит преодолеть до 288 км на одном заряде. При использовании “быстрой” зарядки автомобиль можно зарядить за 3 часа, а при станданртной - за 13 часов.

При написании новости использовалась информация:
китайские-автомобили

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