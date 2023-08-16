Все-таки интересно жить в наше время! Еще недавно мало кто мечтал об электромобилях, а сегодня они приступили к захвату российских городов. Мало того, мегаполисы атакуют не только «электрички», но и гибриды, то есть автомобили с моторами двух типов

Речь идет о машине Skywell HT-i, продавцы которой обещают суммарный пробег 1267 км. Правда, это в абсолютно идеальных условиях. В реальной жизни двухмоторная машина проедет сотни на две меньше, но это все равно отличный показатель. Гибридный привод дебютанта разработан небезызвестной компанией BYD. Дебютант, как многие могут догадаться, совмещает преимущества электромобиля и автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.

Длина машины составляет 4720 мм, ширина — 1908 мм, высота — 1701 мм при колесной базе 2800 мм. Клиренс кроссовера немного недотягивает до 150 мм.

За рулем гибрида

За рулем гибрида складывается ощущение, что ты управляешь не транспортным средством повышенной опасности, а каким-то чудовищно умным гаджетом. Видимо, таков удел всех автомобилей будущего. Поковырявшись минут пять в большом мониторе, ты уже понимаешь, как и чем можешь управлять. А что касается непосредственно управления… Обычный среднеразмерный кроссовер, способный ездить не только по хорошему городскому асфальту, но и на легком бездорожье. Вместительный салон подойдет большинству среднестатистических семей. А солидный запас хода, который обеспечивает электромотор и ДВС, пригодится в путешествиях. Если по пути нет электрозарядок, не беда. Ваш гибрид на время превратится в обычный бензиновый автомобиль.

Luxury уедет дальше

Гибрид HT-i оснащен литий-ионной батареей емкостью 21,7 кВт•ч в комплектациях Comfort и Premium и увеличенной емкостью 32,8 кВт•ч в версии Luxury. При этом запас хода на электромоторе при полностью заряженной батарее составляет 81 км в исполнениях Comfort и Premium. В комплектации Luxury уехать на электричестве можно гораздо дальше, то есть на 145 км. Правда, есть и обратная сторона медали. Разгон до сотни в максимальной комплектации на 0,3 с медленнее (8,2 с против 7,9), чем в вариантах Comfort и Premium. Оно и понятно, батарея — вещь тяжелая, и разгоняться с тяжелым аккумулятором получается не так быстро.

Максимальная скорость во всех комплектациях равна 170 км/ч. Этих показателей кроссовер достигает благодаря подключаемому гибридному приводу PHEV (Plug-in Hibrid Electric Vehicle), который состоит из атмосферного бензинового двигателя объемом 1,5 л и мощностью 76 кВт/103 л.с. с тепловым КПД 43 % и электромотора максимальной мощностью 130 кВт/177 л.с.

Расход топлива на 100 км пути составит 0,8 л бензина АИ-92 при полностью заряженной батарее и 5,85 л и 6,1 л при разряженной батарее для версий Comfort/Premium и Luxury соответственно.

УВЕРЕННОСТЬ В НАДЕЖНОСТИ

Skywell — марка удивительная и крайне необычная. Три года назад совсем неавтомобильная компания из Поднебесной выпустила свой первый электрический кроссовер и спустя два года привезла его в Россию. Не прошло и года, как вслед за электромобилем на наш рынок привезли гибрид. Производитель абсолютно уверен в своей продукции. А как иначе объяснить, что гарантия на автомобиль составляет пять лет или 150?000 км. При этом на батарею действует расширенная 8 летняя гарантия или 200?000 км пробега. Честно говоря, впечатляет!

Базовая комплектация

Русифицированная мультимедиа с 12,8 дюймовым сенсорным экраном оснащена системой Easy connection, которая обеспечивает полное взаимодействие со смартфоном через USB-порт. Проще говоря, любимые приложения всегда будут под рукой.

Начальная комплектация Comfort включает в себя обширный список оборудования: 18 дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары и дневные ходовые огни, датчики света и дождя, электропривод двери багажника с бесконтактным доступом, панорамную крышу, климат-контроль, аудиосистему с восемью динамиками, функцию обогрева передних сидений.

Система безопасности и помощи водителю в данной комплектации — это две подушки безопасности, камера заднего вида с динамической разметкой,передние и задние парктроники, функция контроля усталости водителя и система динамической стабилизации (ESC/DSC).

Что почем и какого цвета?

Стоимость Skywell в комплек­тации Comfort составляет 3?990?000 рублей.

В модификацию Premium включены 19 дюймовые легкосплавные двухцветные диски и все системы ADAS (Advanced Driver Assistance System). Имеются в виду адаптивный круиз-контроль, система помощи удержания в полосе, контроль дорожных знаков (ограничения скорости) и слепых зон, четыре камеры панорамного обзора, а также система автоматической парковки. В эту комплектацию включены также внутреннее зеркало заднего вида с автозатемнением, тонировка задних стекол, шесть подушек безопасности, шторки багажника и атмосферная подсветка салона. И не просто подсветка, а подсветка в 128 вариантах. Крутизна!

Кроме того, в наличии имеются три порта USB и беспроводная зарядка мобильника. Стоимость HT-i в премиуме — 4?450?000 рублей.

Luxury — это топовая версия с увеличенной до 32,8 кВт•ч батареей. Светодиодная оптика с «лазерными» фарами дальнего света позволяет видеть на полкилометра.

В машинах этой версии также имеется разъем быстрой зарядки, благодаря которому гибрид можно зарядить с 30 до 80 % всего за 30 мин. Остается добавить, что в максимальной комплектации HT-i оснащен аудиосистемой Skyworth Movie system с девятью динамиками, включая сабвуфер. Самый дорогой Skywell HT-i обойдется в 4?790?000 рублей.

Гибридный кроссовер HT-i продается в пяти цветах — белом, синем, сером, черном и голубом. Салон в варианте Comfort будет черным, а для Premium и Luxury предлагается комбинированный экстерьер (серая кожа/замша).

Технические характеристики Skywell HT-i Габариты, мм 4720×1908×1701 Колесная база, мм 2800 Дорожный просвет, мм 146 Объем багажника, л 467/1141 Снаряженная масса, кг 1935 Тип двигателя гибридный Рабочий объем ДВС, см³ 1498 Макс. мощность ДВС, л.с. 103 Макс. момент ДВС, Hм 135 Макс. мощность электромотора, л.с. 177 л.с. Макс. момент электромотора, Hм 300 Привод передний Трансмиссия редуктор Макс. скорость, км/ч 170 Время разгона 0–100 км/ч, с 8,2 Объем бака, л 60