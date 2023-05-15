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15 май 2023

В Россию едет гибридный Skywell

В Россию едет гибридный Skywell
Автор фото: фирма-производитель

Компания Skywell решила вывести на наш рынок еще одну модель- теперь к электрическому кроссоверу ET5 добавляется HT-i. Правда, новинка является не «чистым» электрокаром, а гибридом

Собственно, силовая установка состоит из полуторалитрового турбомотора и электрического движка. На «зеленом» ходу машина сможет проехать до 145 километров, благо батарея здесь тоже присутствует - емкостью 32,8 кВт*ч. Любопытно, но тип привода здесь – передний. Разгон с нуля до 100 км/ч занимает 8,2 секунды, максимальная скорость равна 170 км/ч.

Что касается оснащения, то мы знаем лишь о самой старшей комплектации, куда входят шесть подушек безопасности, АБС, ESP, светодиодные фары, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, распознавание дорожных знаков, контроль за движением по полосе, ассистент парковки, подогрев и вентиляция передних сидений и медиакомплекс с 12,8-дюймовым дисплеем.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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