SKYWELL представил гибридный кроссовер HT-i

SKYWELL Россия представил новинку - гибридный среднеразмерный кроссовер HT-i, пробег которого при полностью заправленном баке и заряженной батарее составит до 1250 км

SKYWELL HT-i оснащен технологичным подключаемым гибридным приводом, разработанным компанией BYD Co Ltd. Силовая установка состоит из атмосферного бензинового двигателя объемом 1,5 литра мощностью в 103 лошадиные силы и 177-сильного электромотора.

Расход топлива на 100 км пути составит 0.8 литра бензина АИ-92 (ДВС адаптирован под этот вид топлива) при полностью заряженной батарее. На чистом электрическом ходу автомобиль способен проехать около 140 километров. Динамика разгона до 100 км/ч составляет 7.9 секунды, а максимальная скорость равна 170 км/ч.

«На обычном легковом авто с ДВС не проехать без заправки столько километров, сколько на HT-i. Гибрид дает своему владельцу безграничную свободу передвижения. Он динамичнее и экономичнее аналогичных по габаритам бензиновых или дизельных автомобилей и оптимален с точки зрения эксплуатационных затрат. Гибридный кроссовер HT-i привлечет ту часть рынка, которая не решается отказаться от традиционного ДВС, но при этом хотела бы воспользоваться преимуществами, которые есть у владельцев электромобилей» - заявил глава SKYWELL Россия Александр Иванов

