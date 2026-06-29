Отечественный пикап Sollers ST9 позиционируется как семейный транспорт, подходящий как для выездов на природу, так и для дальних путешествий по шоссе. Разработчики приложили серьезные усилия, чтобы модель не уступала по комфорту большим внедорожникам, и эту непростую задачу удалось решить

Времена, когда пикапы являлись по большей части бюджетным рабочим инструментом, похоже, безвозвратно прошли. Стремясь откусить кусок пирога от сверхпопулярного сегмента кроссоверов, производители такой техники все чаще наделяют свои новинки качествами представительских внедорожников. Для этого внешность грузовичков делают броской и даже экстравагантной, подвеске стараются придать более комфортные настройки, а оформление кабины выполняют едва ли не по премиальным лекалам. Именно по такому пути пошла российская компания «Соллерс» со своим новым пикапом ST9. Взяв за основу «прародителя» восточного партнера, инженеры заменили заднюю рессорную подвеску на пружинную, оптимизировали оснащение и добавили салону лоска.

Хочу быть кроссовером!

Я б в кроссоверы пошел, пусть меня научат, — глядя на нашего испытуемого, хочется перефразировать стих Владимира Маяковского «Кем быть?». Большой SUV обрел агрессивную маску фасада, широкие боковые подножки, «мускулы» расширителей колесных арок, рейлинги на крыше и декоративные буксировочные проушины. Настоящие, к слову, выведены под передний бампер, а в самой ближайшей перспективе они появятся и под задним — работы в этом направлении на «Соллерсе» ведутся.

Впрочем, при становлении Sollers ST9 в дизайнерской атаке на покупателей пришлось немного отыграть назад. Например, с заднего откидного борта исчезли крупные литеры с названием бренда. Как следствие, «корма» нашего пикапа выглядит чуть менее брутально, но в то же время более респектабельно.

Остальные стилевые отличия Sollers ST9 от китайского «донора» незначительные. Например, радиаторная решетка маркирована серебристыми литерами SOLLERS на черном фоне. Оригинален и трубчатый защитный каркас над грузовой платформой. Мощную дугу устанавливают прямо на заводе в Ульяновске. Такое решение одновременно защищает крышу двухрядной кабины от нависающего груза, является дополнительной основой для крепежа и, как ни крути, несет эстетическую нагрузку.

А еще «Автопанораме» рассказали в представительстве бренда, что в ОТТС модели вписаны фаркоп, кунги и шторки. Пока что эти решения предлагают дилеры. Однако уже в ближайшее время под заказ начнут устанавливать заводские надстройки как альтернативу штатным дугам безопасности. Люк в крыше с электроприводом для топовых исполнений — еще один знак принадлежности к пикапам повышенной комфортности. Что же касается грузовой платформы, ее длина, ширина и высота составляют 1520, 1590 и 470 мм соответственно. Предусмотрены мощные петли для фиксации груза и специальное износостойкое покрытие. В этом смысле Sollers ST9 — выносливый трудяга, способный увезти 980 кг и тащить за собой прицеп массой до 2 т. При этом он выведен из-под столичных ограничений на въезд в центр. Колеса же здесь — 18 дюймовые, модные, с ажурными литыми дисками и высокопрофильной резиной, усиливающей плавность хода.

Инъекция респектабельности

В интерьере Sollers ST9 удачно сочетаются функциональность и, по сути, премиальные опции. Например, уже в базовом исполнении предусмотрена кожаная обивка сидений и рулевого колеса. Процент мягких материалов по меркам сегмента высок, причем по большей части это не полимеры, а кожзам с приятной на вид и ощупь прострочкой. Селектор трансмиссии, а также обрамляющие его кнопки и тумблеры одновременно эргономически выверены и тактильно приятны. Иными словами, вниманием к деталям кабина «девятки» точно не обделена.

Виртуальный инструментарий — современный. Цифровая приборка хорошо читается и защищена от бликов развитым козырьком. Медиасистема с экраном на 10,4 дюйма, случается, ловит солнечных зайчиков, но по быстродействию и качеству графики все достойно. Есть поддержка протоколов Apple CarPlay и Android Auto по проводу. Пункты меню медиацентра при этом грамотно переведены на русский язык, чем пока не может похвастаться аналог от китайского бренда. Само собой, предусмотрены силовые USB-разъемы. Есть и площадка беспроводной зарядки, а система кругового обзора 360° выдает в том числе и эмулированный (цифровой) вид сверху, что весьма полезно при маневрировании. Сподручно также орудовать «физическими» кнопками управления однозонным «климатом» на приливе консоли.

В целом, если не считать дефицит настроек рулевой колонки (баранка регулируется только по наклону), к эргономике переднего ряда не придраться. Это касается и передних кресел с развитой поддержкой и удобными подголовниками. Разве что высоким членам экипажа подушки сидений могут показаться коротковатыми. Сзади же будет вполне комфортно и просторно троим пассажирам. Даже центральное место имеет развитый профиль. Есть откидной подлокотник, три подголовника, дефлекторы вентиляции и два силовых USB-разъема. Спинка дивана, правда, не настраивается по наклону, но отведена назад в достаточной степени — ехать удобно. Посетовать можно лишь на отсутствие на втором ряду поручней на стойках, которыми может похвастать передний ряд.

Готов к путешествиям

Пожалуй, главным техническим новшеством Sollers ST9 стала задняя пружинная подвеска, которая пришла на место рессорной. Смысл такой рокировки понятен — инженеры стремились улучшить характеристики модели при движении по асфальту, и им это удалось. Sollers ST9 не рыскает на высокой скорости, не вздрагивает и не норовит взбрыкнуть при проезде ям и «лежачих полицейских», даже когда кузов не загружен. При этом грузоподъемность сохранена на прежнем уровне, и, что не менее важно, подвеску не пробивает на ямах и выбоинах. Дисковые же вентилируемые механизмы на всех колесах обеспечивают эффективное торможение.

В то же время модель сохранила выносливую рамную конструкцию. Предусмотрены задний неразрезной мост и стабилизатор поперечной устойчивости для противостояния кренам. Ходы подвесок остались большими, клиренс составляет 210 мм, что облегчает преодоление сложного рельефа. Подспорьем на бездорожье является также полный привод типа Part-time с жестко подключаемым передним мостом (с помощью поворотной шайбы на центральном тоннеле). На суровом бездорожье можно активировать понижающий ряд передач и опциональную блокировку заднего дифференциала. А еще водитель может выбирать из четырех режимов вождения — «Стандарт», «Эко», «Спорт» и «Снег» и активировать ручной режим 8 диапазонного автомата.

Еще одна сильная сторона — бензиновый 2 литровый агрегат с цепным приводом ГРМ, выдающий 224 л.с. и 390 Нм. В сочетании с выносливой гидромеханической трансмиссией этот двигатель лучше всего проявляет себя в трассовых режимах. С быстрыми обгонами на шоссе нет проблем, в городе такая комбинация не менее хороша, за счет солидной тяги «девятка» мощно стартует и набирает темп, даже когда салон и кузов заполнены. Единственное, что может немного расстроить, это достаточно нескромный, особенно в городе, топливный аппетит. В заторах, к примеру, можно сжечь порядка 13 л/100 км горючего. Правда, скоро бензиновому исполнению появится дизельная альтернатива, которая будет одновременно более тяговитой и экономичной. Речь об исполнении с 2 литровым агрегатом на тяжелом топливе отдачей 163 л.с. и 410 Нм, причем пиковая тяга здесь достигается уже на 1500 об/мин.

В любом случае при топливном баке на 76 л Sollers ST9 отличается хорошей «дальнобойностью». О защите экипажа в поездках радеют грамотно настроенная система распределения тормозных усилий, ABS и ESP, а также четыре эйрбега уже в базовом исполнении. Имеются также круиз-контроль с удобными клавишами управления на руле, крепления детских кресел Isofix и функция автоматического удержания (Auto Hold).

Иными словами, выносливость и утилитарность пикапа дополнена в Sollers ST9 комфортными решениями, типичными для крупных внедорожников — образно говоря, дальнобойных лайнеров, ориентированных на путешествия всей семьей. В этом и состоит изюминка Sollers ST9, отличающая его от подавляющего большинства рессорных «одноклассников», заточенных в основном на трудовые, чем рекреационные задачи.

Что же касается цен, то они начинаются с 3?558?000 рублей за базовую комплектацию Premium. В топовой модификации Ultimate за 3?575?000 рублей добавляются такие блага, как люк с электроприводом, электрорегулировки кресла переднего пассажира, потолочные шторки безопасности и другие решения, типичные для премиум-моделей. Впрочем, оснащение щедрое уже в «базе». Есть камеры кругового обзора, четыре подушки безопасности, система бесключевого доступа и запуска двигателя, «теплый» пакет, передние и задние датчики парковки и многое другое.

Технические характеристики Sollers ST9 Габариты 5330х1965х1880 мм Колесная база 3110 мм Снаряженная масса 1960 кг Габаритные размеры грузовой платформы 1520х1590х470 мм Дорожный просвет 210 мм Двигатель бензиновый L4, 1998 см3 Мощность 224 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 390 Нм при 1900–3000 об/мин Трансмиссия автоматическая 8-ступенчатая Привод полный Макс. скорость 150 км/ч Время разгона до 100 км/ч 11,2 с Объем бака 76 л