Рама, внедорожная трансмиссия, премиальный салон – чего не хватает этому внедорожнику?
Внешне Tank 400 – почти копия флагманского Tank 700, уменьшенная на десяток сантиметров в длину и ширину. «Четырехсотый» Tank так же, как старший брат, спереди напоминает УАЗ «Патриот», сзади – Mercedes-Benz Gelandewagen. Этот среднеразмерный внедорожник продается в России с февраля прошлого года, в том же году вышла рестайлинговая время машины, но до России она еще не добралась. Сегодня на тесте в motorpage.ru – дорестайлинговый Tank 400.
С первого же взгляда на машину понятно, что перед нами серьезный внедорожник: угловато-мускулистый кузов, двери с рельефными выштамповками, массивные колесные арки, усеянные головками крепежных болтов, «калитка» багажной двери с широким пластиковым кронштейном, держащим запасное колесо – о том, почему оно именно здесь, речь ниже.
Длина машины 4985 мм, ширина 1960 мм, высота 1905 мм, колёсная база 2850 мм. И хотя дорожный просвет совсем не экстремальные 235 мм, кузов сидит на раме очень высоко. И пол кабины от земли отделяют добрые полметра. Если бы не широкие фиксированные подножки и не ручки на дверных стойках, каждая посадка в кабину стала бы упражнением на ловкость. Спасибо, что есть функция комфортной посадки, водительское кресло отъезжает назад, освобождая дверной проем.
Салон тестовой машины – черный, с красными вставками и такого же цвета сиденьями из кожи наппа. Интерьер вполне премиальный, кресла переднего ряда – с подогревами, вентиляцией и электрорегулироваками, а у водительского есть восемь видов массажа. Мультируль регулируется по высоте и вылету, есть контурная подсветка салона, светодиодами оснащены даже дверные карманы. Естественно, панорамная крыша с люком.
В переднюю панель вставлены два экрана: утопленная вглубь и прикрытая сверху козырьком 12,3-дюймовая приборная панель и стоящий отдельно и вертикально в центре 16,2-дюймовый сенсорный дисплеем мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. У премиальной аудиосистемы – девять динамиков, сабвуфер, функция активного шумоподавления.
Отдельная радость – продублирована физическими кнопками большая часть настроек мультизонного климата и подогревов, есть широкий ряд соответствующих клавиш под центральным экраном плюс кнопки на центральной консоли. Только вот подогрев руля, увы, спрятан в меню экрана. Так же, как и часть настроек трансмиссии. На центральной консоли оставлена только «шайба» выбора режимов, кнопки включения пониженного ряда раздатки и межколесных блокировок.
Задний ряд внедорожника просторный в длину и в ширину, рамная конструкция позволила сделать пол плоским, без трансмиссионного тоннеля в центре, так что можно удобно сесть втроем. Регулируется наклон спинки, сама она складывается, что позволяет увеличить стандартный объем багажного отделения с 566 до 1803 литров.
Под капотом Tank 400 установлен бензиновый четырехцилиндровый рядный двигатель с турбонаддувом рабочим объемом 1998 кубических сантиметра. Этот мотор, его заводской индекс GW E20NA, с 2023 года выпускается Hycet – дочерней компанией Great Wall Motors. И помимо Tank 400 и 500 ставится на внедорожники Haval, например, Dargo и H6. Для гибридных Tank существует версия мотора с индексом E20NB, но в России Tank 400 гибридного довеска лишен. Именно поэтому запасное колесо у него так же, как у гибрида, размещено на задней двери, но под фальшполом багажника вместо дополнительной батареи – пустота, которую можно использовать как дополнительное пространство для мелочей.
Полностью алюминиевый двигатель с цепным приводом ГРМ может работать по циклу Миллера, что дает экономию топлива. Мотор развивает максимальную мощность 245 л.с. при 5500-6000 оборотах в минуту и максимальный крутящий момент 380 Нм при 1700-4000 оборотах в минуту. Примерный ресурс агрегата – 300 тыс.км.
В трансмиссии машины применен девятидиапазонный «автомат» с гидротрансформатором Hycet 9AT, который с 2021 года производится той же компанией, что и двигатель, и устанавливается также на Tank 500, 700 и Haval H9. Как и мотор, имеет гибридную модификацию, 9HAT. При условии замены масла через каждые 60 тысяч километров пробега примерный ресурс коробки составляет те же 300 тыс.км.
Тандем двигателя и коробки разгоняет автомобиль разрешенной максимальной массой до максимальных 180 км/ч, на разгон до «сотни» уходит 9,7 секунды. Средний расход топлива в смешанном цикле по паспорту составляет 11,9 литров на 100 км.
Привод у Tank 400 полный, за него отвечает многодисковая муфта BorgWarner, распределяя крутящий момент между колесами автоматически. По умолчанию 97% момента передается на задние колеса, при их пробуксовке подключаются передние, пропорция может меняться вплоть до 46:54. В режиме 4H муфта блокируется и соотношение фиксируется – 50:50. Что важно, режим 4H в Tank 400 предназначен для бездорожья, но при этом его разрешено использовать на скоростях до 85 км/ч. Раздаточная коробка имеет понижающую передачу – режим 4L. В комплектации Premium, как у тестового автомобиля, есть полный набор блокировок дифференциалов – и межосевая, и обе межколесные.
Передняя подвеска у Tank 400 независимая, двухрычажная, задняя подвеска — зависимая, многорычажная, гидравлические амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости – и спереди и сзади.
Удобно устроиться за рулем можно легко. В первые секунды не понимаешь, почему спина остается сгорбленной, несмотря на все восемь электрорегулировок водительского кресла, потом видишь: предыдущий водитель слишком сдвинул вперед регулируемый подголовник. Отодвигаешь его назад и посадка становится эталонной: руки полусогнуты, лежат на руле, спина прижата к спинке сиденья. Сидишь высоко, благодаря чему хороший обзор и вперед и вбок, наружные зеркала тоже хорошего размера. Немного смущает знакомый уже по многим китайским и не только машинам нефиксируемый рычаг поворотника, поначалу не удается поймать нужное положение, едешь, моргая то левой стороной, то правой, но потом приспосабливаешься.
Габариты и колесная база у Tank 400 меньше, чем у Tank 700, на который он так похож. За счет этого лучше маневренность, в городе автомобиль не ощущается громоздким, как его старший брат. Машина очень тихая, все стекла акустические. Плюс – работа бортовой системы шумоподавления. Так что в салон пробивается снаружи только легкое гудение шипов: уже зима, но асфальт пока сухой.
Очень приятное ощущение от совместной работы систем «старт/стоп» и «автохолд». На светофоре совершенно незаметно глушится двигатель, так же незаметно и мгновенно оживает, стоит нажать на педаль газа, и машина сама трогается. Если водитель замешкается, Tank 400 просигнализирует ему звуком и надписью на приборной панели: «автомобиль впереди начал движение». Вообще помогающая водителю электроника здесь радует: ассистент удержания в полосе, например, работает очень деликатно, подруливает аккуратно, что особенно начинаешь ценить на трассовых скоростях от 100 км/ч. Жаль только, что чувствительность к накатанной в левом ряду колее у высокопрофильных 18-дюймовых шин – повышенная, так что в этих случаях приходится брать управление в свои руки, буквально. Ну и еще у построенной на Android бортовой медиасистемы при соединении со смартфоном по чуждой Apple CarPlay иногда виснет и гаснет центральный экран – такой вот конфликт Востока и Запада.
На асфальте Tank 400 – типичный рамный внедорожник, такой же характер, помню, был у короткобазного Gelandewagen – мягкие точки снизу на неровностях, легкое «козление». Мощная подвеска отмечает дорожные неровности вздрагиванием, на лежачих полицейских можно вообще не тормозить – кстати, при торможении автомобиль, как и положено внедорожнику чуть клюет носом.
Tank 400, предназначенные для России, как уже было сказано, лишены гибридного довеска. В этом есть и плюс, и минус. Плюс – больше места под фальполом багажника. Минус – примерно на 250 кг меньше загружены задние колеса. В результате российский Tank 400 стал более жестким. Говорят, если долго ехать по скоростной трассе с высокими стыками плит, например, по М-4, задние пассажиры скоро пожалуются на боль в почках. Я такого не замечал. Наоборот, на знакомом отрезке загородной лесной дороги со связкой поворотов, подъемами и спусками, Tank 400 ощущается как очень приятная машина – устойчивая и хорошо управляемая даже на скорости в 100 км/ч. Едешь мягко, высоко, комфортно, есть ощущение уверенности за рулем. Девятиступенчатый «автомат» быстро и незаметно перебирает передачи, позволяя двигателю не напрягаться, все время поддерживает обороты в оптимальном диапазоне. Можно перейти из режима «Стандарт» в «Спорт» или даже в ручной режим коробки, задействовать подрулевые лепестки. Но никакой необходимости в этом не ощущается. Разве что настройку отзывчивости руля стоит сразу поменять на максимальную. А что с экономичностью? Расход топлива в смешанном цикле за время теста составил даже меньше паспортного – 10,2 литра на сотню километров.
Из двенадцати режимов движения половина внедорожных – это ко многому обязывает. Но окрашенные в цвет кузова бамперы и штатная резина ограничивают пространство оффроудных экспериментов. Возможности трансмиссии и схема управления ей у Tank 400 – те же, что и у старшего Tank 700, на который наш «четырехсотый» так похож. Но Tank 400 компактнее и колесная база у него короче, что дает преимущество при проезде узкостей. К тому же угол въезда у «четырехсотого» на градус больше, 33 градуса, это дает преимущество. Но угол съезда у Tank 400 на два градуса меньше – 31, а угол рампы на один градус больше – 22,5. Но главное преимущество флагманского Tank перед «четырехсотым» на бездорожье, не считая более мощного мотора, – пневмоподвеска, увеличивающая его дорожный просвет до 325 мм. Против фиксированных 235 мм, которые обеспечивает Tank 400 его пружинная подвеска.
С чем сравнить ощущения от Tank 400? Не считая, конечно, его собратьев по марке, с которыми у «четырехсотого» предсказуемо много общего – с Tank 500, например, у Tank 400 одни и те же размеры колесной базы, передней и задней колеи. Мне тестовый автомобиль чем-то напомнил Lexus GX460, побывавший на тесте motorpage.ru четыре года назад. Несмотря на вдвое с лишним меньший объем двигателя, почти в полтора раза меньшую мощность и отсутствие пневмоподвески. За Tank 400 в комплектации Premium, как у машины, побывавшей на тесте, сегодня просят 5,949 млн рублей – это с учетом 250-тысячной выгоды за трейд-ин. По соотношению цена/качество это на сегодня один из самых интересных среднеразмерных внедорожников.
Технические характеристики Tank 400
ГАБАРИТЫ, ММ
4985х1960х1905
КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ
2850
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ
235
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ
2435
ТИП ДВИГАТЕЛЯ
Бензиновый, L4 , турбонаддув
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ
1998
МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С
245 при 5500-6000 об/мин
МАКС. МОМЕНТ, НМ
380 при 1700-4000 об/мин
ПРИВОД
Полный
ТРАНСМИССИЯ
АКП-9
МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч
180
РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С
9,7
СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ
11,9
