17 мар 2026

В России запустят сборку внедорожника Tank 300

Автор фото: фирма-производитель

Производственной площадкой выбран завод «Автотор» в Калининграде, где выпуск модели стартует во втором квартале текущего года

На конвейер встанет обновленная версия внедорожника 2026 модельного года. Она отличается 2,0-литровым мотором мощностью 218 л.с. Коробка – 8-ступенчатый «автомат». Привод полный по умолчанию. Другой интересной особенностью российской версии станет, как заявляется, усиленная антикоррозионная защита кузова.

В компании отмечают, что уровень локализации будет постепенно расти. При этом сотрудничество между «Автотором» и представительством бренда рассматривается как долгосрочное и может выйти за рамки одной модели. В будущем, вероятно, наладят сборку моделей 400, 500 и 700.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

