16 мар 2026

Tank 300 получил удлиненную версию с лидаром и гибридной силовой установкой

Автор фото: фирма-производитель

Китайский Минпромторг опубликовал технические характеристики новой версии внедорожника Tank 300. Модель оказалась заметно длиннее, получила гибридную силовую установку и лидар, который намекает на продвинутый комплекс систем помощи водителю

Согласно опубликованным данным, габариты внедорожника составляют: 4886 мм в длину (+ 257 мм), 1984 мм в ширину и 1927 мм в высоту. Колесная база – 3010 мм (+ 260 мм). Визуально новинку также можно отличить по иной решетке радиатора с крупной надписью TANK вместо привычной эмблемы. Кроме этого, внедорожник получит более массивный внедорожный обвес и новый дизайн колесных дисков. Какие изменения произошли в салоне, пока не известно. Ожидается, что в список оснащения войдут панорамная крыша, дополнительный багажный бокс на крыше и инфракрасная камера.

Приводиться в движение удлиненная версия будет гибридной силовой установкой, которая включает 2,0-литровый турбомотор мощностью 252 л.с. и один электродвигатель. Стандартная модификация комплектуется батареей емкостью 37,1 кВт*ч, а более дорогая – 59,6 кВт*ч. Заявленный запас хода на электротяге – 200 и 105 км соответственно.

При написании новости использовалась информация: autohome
autohome

