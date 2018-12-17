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17 дек 2018

Tesla заковали в броню

Tesla заковали в броню
Автор фото: фирма-производитель

Электромобили сами по себе достаточно специфичны и относительно дороги, так что их владельцами становятся весьма обеспеченные люди, которые часто думают о своей защите. Мексиканская фирма Centur Security решила воспользоваться этими особенностями и создать суперпродукт, точнее, бронированный электромобиль

За основу гордые сыны страны кактусов и текилы решили взять обычный кроссовер Model X от Tesla. Правда от машины фактически осталась только техническая начинка, а вся оболочка была создана практически заново. Конструкцию кроссовера усилили сталью, а в кузовных панелях применили легкие баллистические материалы. Кроме того, стандартные стекла заменили специальными пуленепробиваемыми аналогами.

В результате выступать за экологию стало еще безопаснее, теперь автомобиль может выдерживать огонь из пистолетов высокой мощности и легких винтовок. Удивительно, но по сообщению разработчиков, автомобиль потяжелел "всего" на 250 килограмм, а его запас хода уменьшился незначительно - всего на пять процентов.  Кстати, стоимость такой переделки составляет 45 тыс. долларов. При этом в нее не входит цена "донорского" автомобиля и налога.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Car Ru

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